Prefeitura de João Pessoa oferece capacitações gratuitas pelo programa Eu Posso Aprender

Ampliar as possibilidades de empregabilidade do cidadão pessoense. Este é o principal objetivo do programa Eu Posso Aprender da Prefeitura de João Pessoa, realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). Ao longo do ano, são oferecidos diversos cursos de capacitação, nas mais variadas áreas, para tornar os profissionais mais competitivos para o mercado de trabalho.

“Na última semana, tivemos a formação de 90 alunos em um curso de Preparação de Drinks e Coquetéis, já para que essas pessoas estejam aptas a trabalhar na alta temporada que se inicia nas próximas semanas”, destaca Dante Tomei, diretor de Qualificação e Projetos da Sedest.

“Fotografia para Redes Sociais, Inteligência Artificial e Marketing Digital foram outros cursos que realizamos recentemente. Tudo voltado para o artesão apoiado pelos programas da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado”, explica Dante Tomei.

O auxiliar administrativo Rafael Almeida Regis foi um dos participantes do curso de Preparação de Drinks e Coquetéis oferecido pela Sedest. Ele está cursando Gastronomia e decidiu fazer a capacitação porque pretende trabalhar com eventos.

“O curso foi bem legal. A professora domina muito o conteúdo e tive a oportunidade de tirar várias dúvidas. Porque, até então, o conhecimento que eu tinha veio dos vídeos que assisti no YouTube. No curso presencial, por exemplo, aprendi a chacoalhar a coqueteleira de forma correta e como harmonizar as bebidas e potencializar drinks clássicos”, comenta Rafael Almeida.

Embora não esteja trabalhando formalmente na área de Gastronomia, Rafael pretende aplicar as técnicas do curso nas festas de familiares e amigos neste final de ano. “Estou fazendo a divulgação para as pessoas mais próximas… Quem sabe eu não consiga fazer um extra?”, destaca.

O diretor de Qualificação e Projetos da Sedest, Dante Tomei, explica que as capacitações do Eu Posso Aprender são, em sua maioria, realizadas em parceria com Sebrae, Senai, Sesc, Senac, TRT, Governo do Estado e instituições de ensino superior.

“São entidades que enxergam essa possibilidade de investir no capital intelectual de nossa população. Queremos que os participantes dos cursos se tornem mais competitivos no mercado de trabalho, consigam posições cada vez melhores e que esse investimento retorne em qualidade de vida para nossa cidade”, destaca Dante Tomei.

O auxiliar administrativo Rafael Almeida, que fez o curso de Preparação de Drinks e Coquetéis oferecido pela Sedest, incentiva outras pessoas a se inscreverem nos cursos do Eu Posso Aprender.

“Se você tem tempo, invista e acredite em seu potencial. Conhecimento sempre é bom, por isso aproveite esse projeto, que vai fazer a diferença para vocês. Eu mesmo estou aguardando a agenda dos próximos cursos para me inscrever”, comenta.

Serviço – Para aproveitar as oportunidades do Eu Posso Aprender, basta ficar de olho nas redes sociais da Prefeitura de João Pessoa, do Sine Municipal e da Casa do Empreendedor.