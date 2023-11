Assista Concórdia x Avaí AO VIVO COM IMAGENS COPA SANTA CATARINA SC, HOJE (15/11), PALPITES

A partida entre Concórdia x Avaí acontece HOJE (15/11) às 15 hs. O mandante da partida é o Concórdia que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pela COPA SC de 2023.

–>

A FCFTV é o novo canal oficial da Federação Catarinense de Futebol para transmissão ao vivo das competições. Idealizada em 2020, em parceria com a SST, tem a missão de expandir o futebol de Santa Catarina para o mundo todo através da internet, mantendo vívidos os ideais de fortalecer e valorizar o futebol daqui.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje .

Escalação

Onde assistir Concórdia x Avaí AO VIVO

Todos os jogos dos grandes de SC serão transmitidos pelo Pay Per View do Premiere e TVN Esportes.

Transmissão: FCF TV (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL TV): SIM, YOUTUBE DOS TIMES: não

Concórdia 1 x 2 Avaí

Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

A COPA SC

A Copa Santa Catarina, também conhecida como Copa SC, é uma competição de futebol que ocorre no estado de Santa Catarina, Brasil. Embora não seja a competição estadual mais renomada, ela possui um papel importante no cenário do futebol catarinense, proporcionando aos clubes a oportunidade de disputar jogos competitivos e se preparar para outras competições nacionais.

A Copa SC foi criada em 1986 com o objetivo de servir como uma espécie de preparação para os times catarinenses que disputariam a Série B do Campeonato Brasileiro. Ela também serviu como um torneio classificatório para a Copa do Brasil em algumas edições, permitindo que os times menores do estado tivessem a chance de competir em nível nacional.

A competição costuma ocorrer no segundo semestre do ano, após o término do Campeonato Catarinense. Ela reúne equipes do estado, variando entre clubes tradicionais e times de menor expressão. O formato da Copa SC geralmente envolve grupos seguidos de fase eliminatória, culminando em uma final para definir o campeão.

A Copa Santa Catarina desempenha um papel crucial na manutenção do calendário competitivo para os clubes do estado, permitindo que eles continuem jogando e se mantendo em atividade após o término do campeonato estadual. Além disso, ela proporciona visibilidade para jogadores jovens e talentosos que buscam se destacar e ganhar espaço no cenário do futebol.

Embora a Copa SC possa não atrair a mesma atenção e fervor que o Campeonato Catarinense, ela ainda é uma competição valorizada pelos times locais e pelos torcedores que têm a oportunidade de acompanhar seus clubes em ação. Ela também representa a paixão e dedicação dos catarinenses pelo futebol, celebrando a diversidade e o talento que o estado contribui para o esporte nacional.