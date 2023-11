População elogia iluminação natalina montada pela Prefeitura de João Pessoa

01/11/2023 |

19:00 |

49

A Prefeitura de João Pessoa está em processo de montagem da iluminação natalina, mas a beleza e as cores já vêm encantando a população da Capital. O projeto, que foi feito pela Secretaria de Planejamento (Seplan) e está sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), deve ser concluído até o dia 20 de novembro.

Na noite de terça-feira (31), o prefeito Cícero Lucena acendeu simbolicamente a iluminação de duas grandes árvores, uma na Praça da Independência e outra no Parque Solon de Lucena, esta última com 28 metros de altura. As Avenidas Epitácio Pessoa e Getúlio Vargas, além do Largo de Tambaú, também estão em processo de instalação da iluminação natalina, com vários pontos já iluminados.

O casal de aposentados Antônio Waldemar e Maria Santos estava passeando pelo Parque Solon de Lucena e ficou encantado com as cores e o capricho do serviço realizado pela Prefeitura. “Eu estou achando tudo muito lindo, nunca tinha visto uma iluminação tão linda na nossa cidade”, contou Antônio.

“A Prefeitura caprichou na iluminação natalina deste ano. Moro aqui no Centro há muito tempo e confesso que fiquei encantada. Está todo mundo de parabéns”, completou Maria dos Santos.

A dona de casa Adsoneide Silva ficou sabendo que a decoração natalina já estava sendo montada e levou o marido e o filho para acompanhar. Ela ficou surpresa com a beleza e elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido. “Está tudo belíssimo. Gostaria de parabenizar o prefeito Cícero Lucena. O Natal em João Pessoa será lindo”, destacou.

De acordo com a diretora de Iluminação Pública da Seinfra, Joyce Alves, o serviço já está bem adiantando, com mais de 73% das intervenções feitas.