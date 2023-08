ASSISTIR Chivas Guadalajara x Sporting Kansas City AO VIVO Copa das Ligas da América do Norte, HOJE (31/07)

A PARTIDA Chivas Guadalajara x Sporting Kansas City ACONTECE hoje, HOJE (31/07) ÀS 23 HORAS. A Copa das Ligas da América do Norte , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda.

Assim, a partida válida pela principal competição de times da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Onde assistir COPA DAS LIGAS DE 2023, AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE

Portanto, a Copa das Ligas da América do Norte , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK.

Chivas Guadalajara x Sporting Kansas City

Chivas Guadalajara x Sporting Kansas City AO VIVO | Copa das Ligas da América do Norte | NARRAÇÃO

Chivas Guadalajara x Sporting Kansas City

Copa das Ligas da América do Norte

A Copa das Ligas da América do Norte é uma competição esportiva de futebol que reúne equipes de destaque das principais ligas profissionais da América do Norte. Essa emocionante disputa intercontinental proporciona aos torcedores uma oportunidade única de verem times renomados de diferentes países competindo em busca da glória no campo de jogo. Vamos conhecer os principais confrontos desta edição e os times que estão disputando com garra e determinação:

O Club América, um dos clubes mais populares e tradicionais do México, enfrenta o Columbus Crew, um time da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O Club América é conhecido por sua rica história e por possuir uma das maiores bases de torcedores na América do Norte. Já o Columbus Crew, campeão da MLS em edições passadas, é um adversário de respeito, com uma equipe competitiva que busca deixar sua marca no cenário internacional.

O Puebla, outro representante mexicano na Copa das Ligas, confronta o Chicago Fire, um time com história na MLS. O Puebla, com sede no México, é um clube que já protagonizou várias batalhas emocionantes nas competições continentais. Por outro lado, o Chicago Fire, que representa a cidade de Chicago, é uma equipe que busca reafirmar sua força na liga norte-americana e mostrar sua competitividade frente a adversários de alto nível.

Mais um duelo entre uma equipe mexicana e um time da MLS. O Toluca, clube tradicional do México, encara o Colorado Rapids, que representa o estado do Colorado, nos Estados Unidos. O Toluca é conhecido por sua habilidade técnica e capacidade de surpreender adversários, enquanto o Colorado Rapids, com uma base sólida de jogadores e um histórico de vitórias, certamente dará tudo de si para avançar na competição.

O Chivas Guadalajara, um dos times mais icônicos do México, enfrenta o Sporting Kansas City, uma equipe que tem se destacado na MLS. O Chivas é reconhecido por ser um clube que prioriza a formação de jogadores da sua própria base, trazendo uma forte identidade ao time. O Sporting Kansas City, por sua vez, conta com jogadores talentosos e uma filosofia de jogo ofensiva, o que promete criar um embate emocionante.

Esses quatro confrontos são apenas uma pequena amostra da diversidade e competitividade que a Copa das Ligas da América do Norte proporciona. Os times principais que disputam o torneio estão preparados para dar o seu melhor em campo, representando seus países, ligas e, acima de tudo, alimentando a paixão dos torcedores por esse esporte tão amado em todo o continente.

Nesta emocionante jornada rumo ao título, cada partida será uma batalha intensa e um espetáculo para os fãs de futebol na América do Norte e ao redor do mundo. Que vença o melhor, e que o futebol continue a unir nações e a celebrar a paixão pelo esporte mais popular do planeta.

