Prefeitura de João Pessoa oferece cuidado integral para a saúde da população masculina

Todos os dias o aposentado Mário Santos, 71 anos, acorda bem cedo e vai direto até a Praça Soares Madruga, no bairro Valentina Figueiredo, onde participa das atividades do projeto Saúde em Movimento, da Prefeitura de João Pessoa. Neste sábado (15), quando é comemorado o Dia do Homem, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o cuidado integral com a população masculina.

Hipertenso, Mário Santos conta que seus hábitos só mudaram após um infarto que sofreu há pouco mais de um ano e recebeu orientações médicas para fazer atividades físicas e alterar a alimentação. “Hoje me sinto ótimo, a pressão estabilizou e até os remédios diminuíram. Minha vida mudou totalmente”, disse.

Assim como ele, o aposentado José Camilo, 64 anos, também teve melhorias na saúde após ter mudado seus hábitos. Ele tinha sobrepeso, problemas nas articulações e começou a desenvolver quadro depressivo até que resolveu procurar um nutricionista e as atividades do Saúde em Movimento. “Graças a Deus minha saúde melhorou muito. Hoje minha rotina é outra, passei a caminhar, correr, perdi peso e até minha autoestima melhorou”, contou.

Além de cuidar da saúde praticando atividades físicas, José Camilo recebe acompanhamento na unidade de saúde da família (USF) de seu bairro, onde tem acesso a atendimento médico, odontológico e de enfermagem. É a partir da USF que ele é encaminhado para tratamento com nutricionista, cardiologista, ortopedista e outros especialistas que cuidam da saúde do aposentado.

Todo o acompanhamento oferecido a José Camilo também é disponibilizado para toda a população masculina da Capital. De acordo com Késsio Brito, coordenador da área técnica de Saúde do Homem da Prefeitura de João Pessoa, é fundamental incentivar o autocuidado entre os homens, pois este é um grupo que ainda tem reserva em procurar serviços de saúde.

“Os homens também devem exercer ativamente sua autonomia na decisão sobre o autocuidado. Por isso precisamos quebrar paradigmas, a ideia de que o homem não adoece e não precisa se cuidar. É necessário avançar e combater esses comportamentos de risco. Queremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos homens”, afirmou.

Saúde do Homem – A porta de entrada preferencial para o cuidado integral com a saúde do homem será sempre a atenção básica, por meio das unidades de saúde da família, onde acontece o acolhimento e os atendimentos básicos. Havendo necessidade, os usuários são encaminhados para exames e consultas especializadas, que geralmente acontecem nas policlínicas municipais.

Nestes serviços de atenção especializada são oferecidas especialidades médicas como urologia, proctologia, cardiologia, ortopedia, geriatria, reumatologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, neurologia, dermatologia, pediatria, endocrinologia, gastroenterologia, angiologia e otorrinolaringologia.

Além das especialidades médicas, também são oferecidos serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, enfermagem e farmácia, como também diversos tipos de exames de imagem e laboratoriais, pequenas cirurgias e grupos temáticos de apoio.

“Quanto mais homens procuram os serviços de saúde, melhor compreenderemos as necessidades individuais, bem como teremos o vínculo com a população masculina sensibilizada para a importância do cuidado com a saúde, visando a melhoria da qualidade de vida”, destacou Késsio Brito, coordenador de Saúde do Homem.

Exames e procedimentos – A rede municipal de saúde oferece, também, exames e procedimentos específicos voltados à população masculina, a exemplo do exame PSA para o rastreio do câncer de próstata em homens a partir dos 50 anos de idade. Para ter acesso ao PSA, o usuário deve procurar sua USF de referência.

Já a vasectomia, procedimento de esterilização no âmbito do planejamento familiar, é disponibilizada para homens a partir dos 21 anos de idade com pelo menos dois filhos vivos. Para ter acesso à vasectomia, o cidadão deve procurar o Hospital Municipal Santa Isabel para agendar a data da realização do procedimento e receberá orientações necessárias.

Pré-Natal do Homem – Além dos exames e procedimentos específicos para os homens, a rede municipal de saúde também incentiva o pré-natal do homem, em que o pai, assim como a gestante, também recebe o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar em sua USF de referência, além da realização de exames. As orientações em saúde no pré-natal masculino também abordam outros cuidados, como é o caso da indicação de uma alimentação adequada, prática de atividades físicas e aplicação de vacinas, caso necessário.