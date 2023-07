Cauã Reymond leva filha para conhecer seu novo 'amor'

Cauã Reymond compartilha momento especial ao levar filha para conhecer seu novo empreendimento em Salvador

O renomado ator Cauã Reymond teve um motivo extra para comemorar recentemente, quando levou sua filha, Sofia, para conhecer o empreendimento residencial que está construindo em Salvador, Bahia. Como sócio do projeto, inspirado em seu próprio estilo de vida, Cauã teve o prazer de mostrar a Sofia a maquete do grandioso prédio em construção.

Empolgado com o progresso de seu mais novo empreendimento, o Biosphere by C. Reymond, Cauã Reymond expressou sua satisfação com a conclusão do primeiro passo desse grande projeto. Para compartilhar a alegria com seus seguidores, o ator publicou em suas redes sociais um momento descontraído ao lado de sua filha Sofia. A dupla foi registrada chegando a Salvador em um avião particular e, logo em seguida, Sofia apareceu brincando ao pentear seus cabelos com um garfo de plástico, criando um clima de descontração e cumplicidade entre pai e filha.

Cauã Reymond, que divide a guarda de Sofia com a atriz Grazi Massafera, sua ex-companheira, demonstrou que mantém um relacionamento amigável com a mãe de sua filha. Neste ano, eles celebraram juntos o aniversário da pequena Sofia, ressaltando a importância de manter uma atmosfera harmoniosa e amorosa para o bem-estar da criança. Além disso, Cauã e Grazi cultivam uma relação saudável com a influenciadora Mariana Goldfarb, ex-esposa do ator após sete anos de relacionamento e um ano de casamento.

Embora Cauã Reymond seja amplamente reconhecido por seu talento e sucesso como ator, ele decidiu expandir seus horizontes e investir em sua primeira iniciativa no setor imobiliário. O ator expressou sua satisfação ao ver o projeto se desenrolar exatamente como havia sonhado, prometendo proporcionar conforto e comodidade aos futuros moradores. A visita do ator e sua filha ao empreendimento chamou a atenção de todos presentes nas obras, trazendo um sentimento de orgulho para Cauã. Em suas redes sociais, ele compartilhou cliques do prédio e de sua filha em Salvador, demonstrando seu entusiasmo ao ver seu sonho se tornando realidade e ganhando notoriedade.

Com uma carreira sólida no mundo do entretenimento e agora expandindo seus horizontes para o ramo imobiliário, Cauã Reymond continua a surpreender seus fãs e admiradores com seu talento multifacetado e sua dedicação em criar projetos que reflitam seus valores e estilo de vida. Sua visita ao empreendimento em Salvador, acompanhado de sua adorável filha Sofia, é um testemunho de seu compromisso em construir um futuro promissor e inspirador para todos os envolvidos.

Nos bastidores do Jornal Hoje, César Tralli, apresentador do programa, emocionou seus colegas da TV Globo

ao expressar seus sentimentos por Andréia Sadi, a nova integrante do telejornal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Tralli demonstrou carinho e amor pela colega, celebrando sua chegada ao programa.

Andréia Sadi, vinda do Globonews, canal de notícias da Globo, agora divide a bancada do Jornal Hoje com Tralli. Os dois possuem uma forte amizade, o que torna esse momento ainda mais especial.

Durante a gravação para as redes sociais do Jornal Hoje, César Tralli fez gestos de carinho para Andréia Sadi nos bastidores, incluindo beijo, abraço e uma declaração emocionada. O vídeo foi compartilhado no Twitter e recebeu inúmeros comentários celebrando a união e a chegada de Andréia ao programa.

“No dia de hoje, tenho a felicidade de receber aqui no estúdio do ‘Jornal Hoje’ essa amiga que tanto amo”, disse o jornalista, ao lado de Andréia Sadi. A jornalista estará presente aos sábados na apresentação do telejornal.

Andréia expressou sua felicidade pela oportunidade e afirmou que se identifica com o Jornal Hoje. César Tralli retribuiu com elogios, destacando que Sadi é uma “referência no jornalismo”. O momento de afeto e união entre os apresentadores foi celebrado pelos espectadores.

Nas redes sociais, Andréia compartilhou uma carta agradecendo pela parceria e escreveu em resposta: “Obrigada pela parceria! Te amo”. Essa troca de mensagens evidencia a cumplicidade e o carinho existentes entre os dois profissionais.

