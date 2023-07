Participação popular

Cícero Lucena dá posse a conselheiros do ‘Você Prefeito’ e anuncia calendário de audiências públicas para 2023

10/07/2023 | 22:28 | 89

A participação popular continua sendo uma prática da gestão municipal. Na noite desta segunda-feira (10), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra deram posse aos 28 conselheiros municipais e 209 conselheiros regionais do programa ‘Você Prefeito’ para o biênio 2023-2025. Durante a solenidade, o prefeito ainda divulgou o calendário de audiências públicas para 2023, que acontecem de 10 a 31 de agosto nas 14 regiões de João Pessoa.

A posse aconteceu no Teatro do Sesi (Serviço Social da Indústria), no bairro das Trincheiras. “Consideramos o trabalho dos conselheiros essencial para que possamos acertar mais nas políticas de nossa gestão. Esse programa tem pessoas escolhidas pela população para dialogar com a gente, trazer problemas, sugerir soluções e isso aproxima a gestão e a população. Agradeço a quem participou nos dois primeiros anos e agora alguns continuam e outros chegam para que continuemos nessa caminhada de cuidar da cidade”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra destacou que a gestão mudou e aprimorou a participação popular na cidade. “Eu agradeço aos conselheiros, que colocaram seu nome e foram eleitos pela população, e dizer que eles serão ouvidos por essa gestão. Nossa política é leve, transparente e eles agora fazem parte disso e vão nos ajudar a fazer o melhor”, declarou.

Os 28 conselheiros municiais (14 titulares e 14 suplentes) e os 209 conselheiros regionais têm como função repassar as demandas da população para as Chefias de Núcleos Regionais, que por sua vez as repassam à Secretaria Municipal de Participação Popular.

O secretário municipal da Participação Popular, Thiago Diniz, afirmou que a ação fortalece a democracia participativa da Capital. “A partir de agora, com a posse dos conselheiros e o lançamento do calendário teremos as plenárias e queremos fazer uma grande mobilização para que a população e as associações participem das reuniões”, explicou.

O calendário completo de audiências pode ser conferido ao final do texto.

Ciana Prazeres tomou posse como conselheira da 9ª Região. Ela é moradora do Alto do Mateus e diz que o momento significa muito, pois o conselheiro é a voz do povo. “Represento não só os moradores do meu bairro, mas de toda a cidade e espero, nestes dois anos, continuar lutando pelo melhor para a população”, afirmou.

Sandra Maria Fernandes também vai compor o novo quadro do conselho do programa ‘Você Prefeito’. Ela é conselheira regional da 10ª Região da Participação Popular e sabe que tem uma missão a cumprir. “Na minha região tem muitos bairros que precisam de melhorias e ter a oportunidade de mostrar isso a quem realmente pode resolver é uma missão muito importante que pretendo fazer com muito compromisso”, destacou.

Estiveram presentes na solenidade o deputado estadual João Gonçalves, o secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual (ODE), Júnior Caroé, e o secretário municipal da Gestão Governamental, Diego Tavares.

Calendário das Audiências Públicas 2023:

10 de agosto – 6ª e 9ª Regiões

15 de agosto – 10ª e 11ª Regiões

17 de agosto – 7ª e 8ª Regiões

22 de agosto – 1ª e 13ª Regiões

24 de agosto – 2ª e 3ª Regiões

29 de agosto – 5ª e 14ª Regiões

31 de agosto – 4ª e 12ª Regiões

Para conferir o mapa das Regiões de Participação Popular, acesse este link.