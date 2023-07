Microcrédito social

Prefeitura inicia etapa de capacitações para empreendedores inscritos no ‘Eu Posso’

10/07/2023 | 19:00 | 46

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), iniciou, na tarde desta segunda-feira (10), a etapa de capacitação dos empreendedores inscritos no Edital 008/2023, do programa de microcrédito social Eu Posso. A atividade aconteceu no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados. Por lá, os proponentes assistiram a palestras sobre Desenvolvimento Pessoal e Gestão Empreendedora.

As inscrições do presente edital do Eu Posso aconteceram na semana passada. As 120 vagas disponibilizadas foram preenchidas. As capacitações compreendem a segunda etapa da jornada obrigatória do programa. “Fazemos questão de sempre mostrar aos proponentes a importância do conhecimento. Não queremos fazer apenas repasse de crédito. Nosso objetivo é que os negócios deles cresçam de forma assertiva e saudável”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

Maria José Belo da Silva está entre os empreendedores participantes. Há seis meses, ela deu início a uma empresa de sublimação e brindes, que funciona na residência dela, no bairro do Geisel. Ela buscou o Eu Posso com o objetivo de conseguir crédito para investir em equipamentos, como um notebook e uma impressora a laser.

“No dia a dia, achava que fazia tudo certo. Mas, aqui, nessa tarde, aprendi bastante e entendi que fazia muita coisa errada. Realmente, todos temos que nos capacitar”, falou.

De acordo com o diretor de Projetos e Qualificações da Sedest, Dante Tomei, todos os temas abordados nas capacitações foram pensados estrategicamente para potencializar os negócios dos empreendedores. “São questões chaves para o desenvolvimento dos negócios atendidos pelo programa. Além disso, os treinamentos são dinâmicos e adaptáveis de acordo com as turmas, fazendo com que sejam mais assertivos e dinâmicos”, destacou.

Etapas – Nesta terça-feira (11), a programação de capacitações terá continuidade no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, com uma aula sobre Finanças Pessoais, que terá 4h de duração.

Já na quarta-feira (12), a jornada avança para o plano de negócios, seguida pelas etapas de visita técnica; análise de crédito; entrega do certificado do programa (CEM); concessão do crédito; e pós-crédito. Todas as informações sobre o Eu Posso estão disponíveis no site do programa.