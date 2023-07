Participação Popular

Conselheiros municipais e regionais do ‘Você Prefeito’ participam de solenidade de posse nesta segunda-feira

09/07/2023 | 12:00 | 81

A Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) realiza, nesta segunda-feira (10), a solenidade de posse dos conselheiros municipais e regionais que vão compor o biênio 2023-2025 do programa ‘Você Prefeito’. O evento acontece às 19h, no teatro Sesi Armando Monteiro Neto, nas Trincheiras.

Entre as funções dos conselheiros municipais e regionais está a de repassar as demandas dos moradores de bairros e comunidades para as Chefias de Núcleos Regionais, que encaminham para a SEPP. Ao todo serão empossados 14 conselheiros municipais titulares e 14 suplentes, além de 209 conselheiros regionais.

Vale salientar que os conselheiros, tanto municipais como regionais, exercem funções voluntárias, não tendo vínculos financeiros com órgãos municipais ou estaduais.

De acordo com o secretário da Participação Popular, Thiago Diniz, é um momento importante e valioso para a democracia participativa da cidade de João Pessoa. A participação dos moradores demonstra, também, a confiança que a população deposita na ferramenta.

“A gestão do prefeito Cícero Lucena tem realizado um amplo processo de diálogo com a população para que o orçamento público possa estar cada vez mais democratizado, com a população indicando o que é melhor para seu bairro e comunidade”, afirmou.

Dessa forma, o programa segue seu calendário anual de atividades, realizando suas ações junto aos novos conselheiros. O próximo grande evento, depois da posse, serão as Audiências Públicas, previstas para ocorrerem em agosto deste ano.

O regimento da SEPP divide João Pessoa em Regiões de Participação Popular, englobando todos os bairros, comunidades e Residenciais. Para saber mais sobre as regiões, clique aqui:

https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/mapa-das-regioes-de-participacao-popular/