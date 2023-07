Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 182 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

02/07/2023 | 19:00 | 98

A semana inicia com oportunidades para quem busca se posicionar no mercado de trabalho, na capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (3), 182 vagas, que abrangem mais de 40 funções diferentes. Para concorrer, os candidatos devem se dirigir à sede do serviço. Clique aqui e confira as oportunidades de emprego.

No destaque, a lista traz 40 oportunidades para a função de instalador-reparador de linhas e aparelho de telecomunicação, em uma empresa de serviços de internet. Não há exigência de experiência comprovada. No entanto, os interessados precisam ter Ensino Médio completo; informática básica; noções de redes e manutenção de computadores; conhecimento geográfico da cidade; direção defensiva e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou AB.

A mesma empresa está oferecendo mais dez oportunidades para promotor de vendas, que exigem Ensino Médio completo e, ao menos, três meses de experiência com vendas externas, comprovados na carteira. Uma equipe da empresa contratante estará no auditório do Sine-JP na próxima quinta-feira (6), realizando um processo seletivo para o preenchimento das vagas das duas funções. As entrevistas acontecerão das 8h às 12h.

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

Outras oportunidades – Ainda para a semana que se inicia, há disponíveis 18 vagas para atendente de lanchonete; dez, para pedreiro; outras dez, para pedreiro ceramista; sete, para mecânico de máquina agrícola; seis, para vendedor de serviços; duas, para mecânico de manutenção de tratores; duas, para garçom; duas, para barista; uma, para auxiliar de escritório; uma, para padeiro; entre outras.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Capacitação – Nesta terça-feira (4), o Sine-JP vai promover mais uma manhã de capacitação profissional gratuita. Desta vez, será oferecido o curso “Inteligência emocional e o processo da entrevista”, em parceria com a Prepara Cursos Centro. A atividade será ministrada a partir das 9h, pela palestrante Silvana Ferreira. Os interessados devem comparecer ao local com 30 minutos de antecedência. As vagas são limitadas.