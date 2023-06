Atenção à juventude

Jovens e crianças dos residenciais Vista do Verde e Vista Alegre visitam Jardim Botânico para conhecer a biodiversidade da Mata Atlântica

30/06/2023 | 14:00 | 53

Com a finalidade de conscientizar sobre a importância de preservar o meio ambiente, a Secretaria de Habitação Social de João Pessoa (Semhab), através de sua equipe técnica e social, realizou um passeio ao Jardim Botânico Benjamim Maranhão (Mata do Buraquinho) com as crianças e jovens do Residencial Vista do Verde, no bairro das Indústrias, e do Residencial Vista Alegre, em Colinas do Sul.

O atendimento aos jovens é uma prioridade da equipe de trabalho social da Semhab nos residenciais construídos pela Prefeitura.

De acordo com a secretária Socorro Gadelha, os jovens fazem atividades internas nos residenciais, mas também existem os momentos em que a atividade é externa. “O que nós trabalhamos nesses jovens, através da nossa equipe Técnica e Social, é para promover a autoestima deles, despertando o interesse pelos estudos e também para que eles se sintam motivados a interagir com os colegas na comunidade onde vivem e na escola, e com isso nós estamos dando a eles uma nova perspectiva de vida”, ressaltou.

Socorro Gadelha disse que os jovens participam de atividades recreativas, esportivas e culturais, lembrando que, atualmente, um grupo de jovens do Residencial Vista do Verde, está participando de um projeto para uma encenação teatral com a equipe do Teatro Ednaldo do Egypto, em Manaíra. A Secretária Socorro Gadelha lembrou que a visita ao Jardim Botânico foi um momento de lazer e descontração, mas também uma atividade de caráter educativo, pois além de conhecer de perto a Mata Atlântica, os jovens ainda participaram de um laboratório plantando mudas de hortaliças.

Trilha – Durante a trilha na mata, os jovens foram acompanhados pela engenheira Florestal, Ellen Vanessa Nunes, que atuou como guia e mostrou como acontece a transformação dentro da biodiversidade encontrada na Mata do Buraquinho, e a importância de preservar o meio ambiente para garantir uma qualidade de vida melhor na cidade. Ela levou a equipe a um local chamado de a “árvore do abraço”, que na verdade são duas gameleiras com idade estimada em mais de cem anos que cresceram juntas e hoje formam um só tronco para as duas árvores, sendo essa apenas uma das muitas curiosidades da mata, que também tem preguiças, jacarés, saguis, capivaras, cobras e outros animais e também abriga uma grande variedade de pássaros.

A assistente social Aline Soares, da equipe Técnica e Social, explicou que a Semhab tem um trabalho social direcionado ao público infantil e adolescentes com atividades internas e externas, uma vivência que tem sido muito importante para esses jovens que nunca tiveram a oportunidade de visitar lugares como é o Jardim Botânico. “A maioria desses jovens não têm oportunidade de sair e conhecer lugares, ver de perto a natureza e agora nós esperamos que eles se tornem agentes multiplicadores na defesa do meio ambiente, repassando informações para suas famílias e para toda a comunidade onde eles vivem”, declarou.

Aline contou que o trabalho social é feito por uma equipe, onde cada assistente social trabalha um aspecto da vida social da comunidade agindo como orientadores, por isso na visita ao Jardim Botânico, os jovens foram acompanhados pelas assistentes sociais Maria Eunice da Silva, Walquiria Meneses e a estagiária Glecy Kennia Barbosa. “O Nosso trabalho é conjunto e os jovens assimilam bem essa união, se sentem mais à vontade e interagem melhor com seus colegas, o que pra nós é muito gratificante”, salientou.