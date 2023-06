Realização do maior evento de iGaming do mundo no Brasil demonstra relevância do país para o setor

O setor de iGaming, que engloba plataformas de cassinos e apostas esportivas online, está experimentando um crescimento significativo no Brasil, consolidando-se como uma das principais formas de entretenimento para o público brasileiro. O país é considerado um dos mercados mais promissores do mundo nessa indústria. Nesse contexto, teve início recentemente o BiS SiGMa Americas, o maior evento de iGaming do mundo, que reúne os principais players da indústria de jogos de azar. A realização desse evento em São Paulo ressalta a relevância do Brasil para esse setor em ascensão.

Durante a abertura do evento, Carlos Vianna, secretário de Esportes de São Paulo, foi responsável por dar as boas-vindas aos participantes e destacou a importância do BiS SiGMA para a discussão da regulamentação dos jogos de azar no país. “É uma grande satisfação recebê-los, e em nome do prefeito Ricardo Nunes, envio-lhes um caloroso abraço e espero que a regulamentação do setor impulsione ainda mais a atividade dos presentes”, afirmou Carlos Vianna.

EGAMING CRESCE NO BRASIL

Na cerimônia de abertura, Alessandro Valente, CEO do BiS, enfatizou o crescimento do evento nos últimos anos e como a parceria com a SiGMA colocou o Brazilian iGaming Summit no calendário internacional dessa indústria.

O Brasil está mais próximo do que nunca de regulamentar o mercado de apostas esportivas online. Em maio deste ano, o Ministério da Fazenda apresentou uma minuta da Medida Provisória que estabelecerá as regras para as empresas que desejam operar nesse setor.

Desde 2018, as plataformas de apostas esportivas têm atuado no Brasil, quando a Lei 13.756 foi sancionada. Desde então, as empresas têm feito lobby para que o governo aprove uma regulamentação, o que proporcionaria maior segurança jurídica tanto para as empresas quanto para os apostadores, além de atrair mais investimentos para o setor.

Mesmo sem a regulamentação aprovada, uma parcela significativa dos torcedores brasileiros busca sites de apostas para fazer suas apostas em jogos de seus times favoritos ou em eventos esportivos de sua escolha. As plataformas listadas no site apostasesportivas24.com, além de confiáveis, oferecem uma variedade de promoções, como saldo extra, palpite gratuito, odds aumentadas e cash-out.

O gigante despertou

Durante um dos painéis do BiS SiGMA, foi discutida a expectativa global para o mercado de jogos de azar no Brasil, e os representantes de algumas operadoras que atuam no país expressaram suas opiniões sobre o tema.

Ivo Dorotéia, CEO da Play Book, foi o primeiro a se manifestar, afirmando que o Brasil deixou de ser apenas uma promessa na indústria do iGaming e se tornou um dos principais mercados do setor. “Dizem que o Brasil é um gigante adormecido. Não. O gigante está acordado, vivo e cresc

endo consistentemente em dois dígitos. Portanto, não é um gigante adormecido, é uma das melhores oportunidades de negócio em nossa indústria. Deve ser respeitada como tal”, declarou Dorotéia.

Ramiro Atucha, CEO da Vibra Gaming, destacou que os brasileiros têm afinidade com jogos de azar e que a demora do governo em desenvolver uma regulamentação prejudica o crescimento e a competitividade do setor. Ele também argumentou que os cassinos online deveriam ser regulamentados juntamente com as apostas esportivas. “Estamos discutindo isso há quase quinze anos, e o Brasil está sempre prestes a regulamentar. O que aconteceu com as apostas esportivas, que agora podemos dizer que não são ilegais, é estranho. Regulamentar apenas as apostas esportivas e não os cassinos coloca aqueles que investem em uma licença em desvantagem em relação às empresas offshore que têm tudo”, ressaltou o executivo.

A realização do BiS SiGMA Americas no Brasil e as discussões em torno da regulamentação dos jogos de azar demonstram a importância crescente do país para a indústria de iGaming. Com um mercado em expansão e um público ávido por entretenimento, o Brasil está se posicionando como um player relevante nesse setor, que promete continuar a crescer nos próximos anos.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais