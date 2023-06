Natação no Mar

Prefeitura de João Pessoa realiza II Simulado de Águas Abertas na Praia do Cabo Branco

17/06/2023 | 10:00 | 378

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), promoveu, na manhã deste sábado (17), o II Simulado de Águas Abertas, na Praia do Cabo Branco. A atividade faz parte do projeto ‘Natação no Mar’. Apesar da chuva, o evento contou com a participação de mais de 30 nadadores, que fizeram um percurso no mar de 1,5km.

Recentemente, a Sejer abriu um polo do projeto na Praia do Bessa e o objetivo da gestão municipal é expandir cada vez mais a prática esportiva. “Estamos muito satisfeitos com o projeto de natação no mar, que completa dois anos e estamos comemorando com esse simulado. Poucas são as cidades do Brasil que oferecem essa prática esportiva de forma gratuita para a população e João Pessoa tem o diferencial de ofertar e a procura está grande. Temos uma orla muito extensa e que favorece a prática de atividade física, gerando mais saúde e bem-estar para as pessoas”, ressaltou o secretário de Esportes do município, Kaio Márcio.

Participaram da atividade os alunos de triathlon do projeto ‘Campeões do Amanhã’, da Prefeitura da Capital. Giovana Carvalho, que no começo deste mês foi campeã na categoria 14-15 anos do Brasil Super Series de Aquathlon (natação e corrida), válida pela 2ª etapa do Circuito Brasileiro, foi uma das que encarou o mar.

“Foi incrível. É uma experiência nova pelo fato do mar estar bem mexido, mas foi muito legal. Serve de preparação para o triathlon, que é uma prova bem extensa. Além disso, o mar quase não fica do jeito que a gente quer, então nos desafiamos sempre. Foi uma boa experiência”, comentou a atleta.

Natação no mar – Atualmente, a Secretaria de Esportes de João Pessoa oferece, de forma gratuita, o projeto ‘Natação no Mar’ de segunda a sexta, entre 5h30 e 8h30, na Praia do Cabo Branco, em frente ao Hotel Xênius. Já no Bessa, próximo a Pousada Golfinho, a atividade acontece nas terças e quintas, também das 5h30 às 8h30. Para participar, basta chegar a um dos locais no dia e no horário.

“Foi um divisor de águas fazer parte desse projeto de ‘Natação no Mar’, por eu sempre ter nadado na piscina. Após conhecer o projeto da Prefeitura, onde ingressei logo no início em 2021, tem sido incrível. Fui em busca de desafio e não larguei mais”, afirmou André Toledo, que é aluno do polo na Praia do Cabo Branco.