‘Prefeitura no Meu Bairro’

Prefeito finaliza agenda especial com entrega de recapeamento asfáltico da Avenida das Indústrias

07/06/2023 | 17:30 | 123

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra finalizaram uma agenda especial na região do Bairro das Indústrias com a entrega do recapeamento asfáltico da Avenida das Indústrias. Durante todo o dia desta quarta-feira (07), os gestores estiveram na região realizando inaugurações, ordens de serviços e vistoria de obras. A ação faz parte do projeto ‘Prefeitura no Meu Bairro’.

“Foi um dia intenso, de muito trabalho e de interação com a população, ouvindo as demandas e pensando soluções. Estamos finalizando a agenda com o recapeamento da avenida que serve como acesso a toda esta população e também para a chegada e saída de caminhões que abastecem as fábricas. Um trabalho importante e que impulsiona o bairro e a cidade”, afirmou Cícero Lucena.

A Avenida das Indústrias tem 2,8 km e foi totalmente recapeada nos sentidos bairro e BR-230. Antes do ato, o prefeito visitou outras obras de infraestrutura, como a ligação entre o Bairro das Indústrias e o Jardim Veneza a partir da Rua Maria José Miranda do Amaral e o calçamento das ruas da Economia, dos Industriários e Flávio Pinheiro.

Empreendedorismo – O prefeito ainda visitou pequenos empreendedores do bairro que foram beneficiados pelo programa da Prefeitura de João Pessoa ‘Eu Posso’. Ele esteve na academia de ginástica do Jonathan Oliveira, que pôde trocar equipamentos com o crédito obtido. “Consegui melhorar os equipamentos tanto na questão estética quanto na funcionalidade dos exercícios. Agora quero participar novamente para ampliar a estrutura física”, contou.

Agenda – O prefeito Cícero Lucena, o vice-prefeito Leo Bezerra e secretários da gestão municipal passaram o dia na região, realizando ações no Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Mumbaba. Entre os atos, estiveram a entrega da pavimentação e urbanização de oito ruas e a assinatura da ordem de serviço para reestruturação da Unidade de Saúde da Família Bairro das Indústrias I e II.