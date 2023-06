São João Multicultural

Guarda Civil Metropolitana prepara efetivo e equipamentos de monitoramento para segurança durante festejos juninos

07/06/2023 | 10:00 | 79

Para garantir a segurança durante as festividades juninas promovidas pela Prefeitura de João Pessoa, a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana, elaborou um plano de ação para definir a atuação dos servidores no evento.

“Em todos os eventos que o prefeito Cícero Lucena nos confiou a missão de cuidar da cidade e das pessoas estivemos prontos e preparados, agora, em mais uma edição dos festejos juninos, a nossa expectativa é manter o padrão dos últimos momentos de festa na cidade, unindo as forças de segurança para que tenhamos um São João tranquilo” disse o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida.

A abertura do São João Multicultural acontece nesta quarta-feira (7) com o Festival de Quadrilhas Juninas do município, que vai até 11 de junho, sempre a partir das 19h, em estrutura montada no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor, onde serão destinadas equipes da Guarda que fazem parte do Grupo de Motopatrulhamento. Os servidores de plantão também estarão escalados para o evento, além das equipes do Policiamento Preventivo, Comando da Guarda e Diretoria de Operações.

“Estamos mais um ano cuidando de nossos festejos juninos, garantindo nossa tradição cultural com muita alegria e segurança. Estaremos com o nosso efetivo, viaturas, motos, diciclos e ônibus de monitoramento, junto com drone” afirmou o Comandante da Guarda, Vitor Freire.

Além do efetivo humano escalado para as festas, a Semusb também conta com drones e ônibus de monitoramento, com câmeras de longo alcance, que estarão todos voltados para o evento.

O diretor de Operações da Guarda Civil, Sandro Alex, ressaltou o objetivo ao realizar o plano de ação. “Teremos segurança interna e externa, equipe de Motopatrulhamento e viaturas fazendo as rondas externas do local. Teremos ônibus de monitoramento para garantir a segurança e a tranquilidade das pessoas que estão entrando e, internamente temos um grande efetivo no local para fazer com que as pessoas tenham tranquilidade. Vai ser um dos maiores empenhos da Guarda”, destacou.

Atuando no serviço de videomonitoramento feito no ônibus, estarão o guarda Civil Metropolitano (GCM) Marciano Silva, o operador de equipamento Ricardo Lourenço, e o GCM Gleison Araújo, no comando dos drones.

“Vamos verificar pontos de movimentação no local, pontos que chamem interesse e demandem a atuação da equipe da Guarda. Os drones propiciam imagens de alta qualidades, pois os equipamentos e ônibus que garante uma visão em 360º para a melhor coleta dessas imagens”, explicou o GCM Marciano Silva, lembrando que “no monitoramento também haverá a capacidade de verificar antecedentes criminais, pessoas desaparecidas e servir de ponto para tomada de decisões para a segurança do evento”, concluiu.