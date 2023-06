Visita técnica

Secretários que integram o Fórum Unicidades conhecem projetos de revitalização do Centro Histórico propostos pela Prefeitura

03/06/2023 | 11:00 | 197

Secretários e dirigentes municipais de Planejamento que integram o Fórum Unicidades participaram de visita técnica, na tarde de sexta-feira (2), para observar ações e projetos da Prefeitura de João Pessoa propostos para proteção e revitalização do Centro Histórico do Município. Eles conheceram equipamentos, edificações e monumentos simbólicos desta área da cidade.

No Paço Municipal – antiga sede dos Correios na Praça Pedro Américo-, o secretário de Planejamento da Capital, José William, expôs aos visitantes projetos elaborados pela Secretaria de Planejamento, alguns dos quais já encaminhados para análise do Iphan e do Iphaep.

Acompanharam a apresentação, também, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, o secretário de Participação Popular, Thiago Diniz, o secretário Executivo da Seplan, Ayrton Falcão, e o diretor de Planejamento e Urbanismo da pasta, Marcos Nóbrega.

O secretário José William observou que, desde o início da atual gestão do prefeito Cícero Lucena, a Prefeitura tem mantido tanto por meio da Seplan quanto das demais secretarias, um diálogo transparente com a sociedade, as representações comunitárias, o Ministério Público e os órgãos de proteção do patrimônio histórico, sobre as intervenções propostas.

E lembrou, a propósito, encontro ocorrido no início de maio último na Associação Comercial, com a presença do prefeito e boa parte do secretariado municipal, para debater propostas para a revitalização do Centro Histórico inseridas nos projetos do Porto de Capim e Parque Sanhauá.

Em seguida, enumerou várias intervenções que estão sendo propostas – entre as quais a transferência anunciada da sede Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania para o antigo prédio da Prefeitura, no Varadouro.

E explicou também projetos de revitalização com obras já em andamento, a exemplo do Conventinho, iniciadas em janeiro deste ano, com investimentos de R$ 5 milhões. Lá, vão funcionar uma Escola de Artes, Biblioteca Municipal, e outros equipamentos – anfiteatro, auditório e galarias de arte.

Além do Paço Municipal, os secretários visitaram construções históricas como a Igreja de São Francisco – terceiro conjunto arquitetônico barroco mais antigo do País -, a Casa da Pólvora, casario da Praça Antenor Navarro e o Conventinho.

A visita foi encerrada no Hotel Globo, de onde todos apreciaram a vista do pôr do sol às margens do rio Sanhauá, onde a cidade nasceu. Participaram também do encerramento da programação, o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, o superintendente da Semob, Expedito Leite, e o coordenador do Programa João Pessoa Sustentável, Antônio Elizeu.

Na quinta-feira (1º), os membros do Fórum debateram sobre “Políticas Públicas de Desenvolvimento Urbano, Regiões Metropolitanas e Financiamentos”, com mediação de Mariana Noronha, secretária executiva do Fórum Unicidades, e Simone Gatti, coordenadora de Desenvolvimento Urbano do WRI Brasil (World Resources Institute). Esse evento ocorreu no Centro de Convenções, antes do encontro da Frente Nacional de Prefeitos.

O Fórum reúne hoje cerca de 70 municípios de pequeno, médio e grande portes e representativos de todas as regiões do País. Tem, entre seus principais objetivos, ampliar o debate sobre política urbana e também aumentar capacidades técnicas e institucionais de quem participa da articulação, para defender e promover o desenvolvimento sustentável das cidades.

O WRI é uma instituição global de pesquisa com atuação em mais de 50 países, parceira da Frente Nacional de Prefeitos e do Fórum Unicidades. Atua, principalmente, para transformar ideias em ações que se destinem a promover a proteção do meio ambiente. E, também, a criar oportunidades econômicas, atuando no desenvolvimento de estudos e implementação de soluções sustentáveis e clima, florestas e cidades.