Atividades educativas e de lazer

‘Sábado Inclusivo’ será realizado no último fim de semana de cada mês no Parque Arruda Câmara

26/05/2023 | 08:00 | 51

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, está com uma iniciativa dedicada à promoção da inclusão social e bem-estar de grupos específicos. É o projeto ‘Sábado Inclusivo’, evento especial que ocorrerá no último fim de semana de cada mês. O primeiro encontro acontece neste sábado (27), com atividades em dois horários, 9h e 14h.

O principal objetivo da iniciativa é abrir as portas da Bica para a inclusão, mostrando que é um ambiente que pode ser uma área de lazer, de terapia e diversão, criando um espaço acolhedor e inclusivo, onde todos possam desfrutar da beleza natural e se envolver em atividades enriquecedoras. Será uma oportunidade para aprender, interagir e se divertir em um ambiente acolhedor.

O projeto tem em sua programação atividades educativas e de lazer cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência agradável, envolvida na exuberante natureza do parque. Nesta primeira edição, serão recebidos grupos de autistas e idosos previamente agendados.

Rodrigo Fagundes, diretor da Bica, destaca que as atividades são para grupos específicos previamente agendados, porém, todos os PCDs, idosos e seus acompanhantes e familiares de 1º grau (pai, mãe e irmãos) possuem entrada franca no Parque no dia do evento. “Sua presença é fundamental para o sucesso deste evento inclusivo. Queremos promover um dia especial de encontros e momentos memoráveis”, destacou.

Detalhes do Sábado Inclusivo:

Data: evento é realizado no último sábado de cada mês;

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h;

Gratuidade: PCDs, idosos, acompanhantes e familiares em 1º grau (pai, mãe, irmãos);

Endereço: O Parque Arruda Câmara fica localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger.