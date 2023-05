Sobe para 285 o número de casos de síndromes respiratórias na Paraíba

Compartilhe















A Paraíba já registra 285 casos de síndromes respiratórias, sendo estes, 108 em crianças menores de 1 ano; 80 em crianças de 1 a 4 anos; e 29 acometeram crianças de 5 a 9 anos de idade, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Deste total, 38 foram de Influenza A (13,33%), 67 Influenza B (23,50%), 156 de Vírus Sincicial Respiratório (54,73%), 07 de Adenovírus (2,45%), 16 de Rinovírus (5,61%) e 01 de Parainfluenza (0,35%).

Os números do boletim são referentes aos casos confirmados até o dia 13 de maio. Anteriormente, tinham sido confirmados 186 casos.

Conforme a SES, 89% dos leitos de UTI infantil estão ocupados. Já nas enfermarias, a ocupação é de 68% e nas últimas 24h, 9 crianças foram internadas com sintomas respiratórios nos leitos de referência.

Até o momento, o estado registrou 22 óbitos por síndrome respiratória, sendo 11 mortes de crianças com até 7 anos; três tinham entre 39 e 58 anos e oito eram maiores de 60 anos.

As mortes foram registradas em dez cidades paraibanas; são elas:

Monteiro (7)

João Pessoa (5)

Sousa (3)

Alagoa Grande (1)

Cabedelo (1)

Conde (1)

Jacaraú (1)

Santa Luzia (1)

São João do Tigre (1)

Sumé (1)

Atualmente, a Paraíba está com quatro óbitos em investigação.

Cobertura Vacinal

A SES informou que a cobertura vacinal contra influenza está em 43,82%. O público infantil alcançou 35,60%.O imunizante está sendo oferecido a todos os públicos a partir de seis meses de idade.

Dos 223 municípios paraibanos, 78 estão com porcentagem de cobertura abaixo de 50% no público infantil e 141 estão com cobertura entre 50 e 89%.

