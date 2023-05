Nino Paraíba pede demissão do América-MG após citação em investigação sobre esquema de apostas

Compartilhe















O América-MG anunciou nesta segunda-feira que o lateral-direito Nino Paraíba não faz mais parte do elenco do Coelho. O ala já esstava afastado há alguns dias, desde quando seu nome foi citado por um dos investigados pela Operação Penalidade Máxima, que apura supostas manipulação de resultados no futebol brasileiro. Segundo a assessoria do clube, Nino quem pediu para rescindir o contrato.

De acordo com um dos investigados, Nino Paraíba, quando jogava no Ceará, supostamente tomou um cartão amarelo após acertar com um dos operadores do esquema de apostas esportivas, que acertava valores com jogadores para levarem cartões e, assim, ganhar dinheiro com as apostas.

O ex-jogador do Sousa, atualmente no América-MG, responde aos intermediários: “Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?”. Nino Paraíba ainda não é investigado oficialmente pela operação e ainda não se posicionou sobre o caso.

O jogo investigado é o duelo entre Ceará e Cuiabá, ano passado, pelo Brasileirão, ocasião em que Nino foi amarelado na partida.

