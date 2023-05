Nesta segunda-feira

Instituto Cândida Vargas realiza atividade para celebrar o Dia do Método Canguru

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realiza, nesta segunda-feira (15), às 10h, uma atividade especial para comemorar o Dia Internacional de Sensibilização do Método Canguru. A ação acontece no setor do Método Canguru no ICV. A ação vai envolver todas as mães e bebês internos no setor que estiverem na maternidade nesta segunda-feira. No mesmo dia, será a comemoração do dia das mães do setor, como sempre acontece em forma de homenagear essas mães.

Segundo a coordenadora do Método Canguru no ICV, Euda Aranda, a ação será voltada para tornar o dia diferente para as mães e celebrar a data. “Essa data serve para informar e sensibilizar a população sobre essa metodologia de cuidado que nem todos conhecem e é tão importante aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, desde o nascimento até sua alta”, afirmou.

O Método Canguru é um modelo de assistência qualificada e humanizada ao recém-nascido prematuro e/ou baixo peso e sua família. Esse método tem como vantagens diminuir o tempo de internação hospitalar; diminuir o risco de infecção hospitalar; reduzir o estresse e dor do recém-nascido prematuro; aumentar o vínculo entre mãe/pai e bebê; adequar o controle térmico do bebê prematuro através do contato pele a pele; e estimular o aleitamento materno.