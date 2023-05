Neste sábado

Prefeitura de João Pessoa realiza Dia D contra a Influenza e para suplementação de vitamina A

11/05/2023 | 19:00 | 729

Reforçando as ações de combate e prevenção às síndromes gripais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará realizando, neste sábado (13), um Dia D de vacinação contra a Influenza e para suplementação de vitamina A. A ação acontecerá em 30 unidades de saúde da família (USFs) espalhadas pela cidade, além das Policlínicas Municipais de Mandacaru, Jaguaribe, das Praias (Tambaú), Cristo e Mangabeira.

A vacinação contra a Influenza está disponível para crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos 11 meses e 29 dias), além de trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com idade superior a 60 anos; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

“Os números de síndromes gripais estão crescendo e as crianças têm sido as mais acometidas. A vacinação é uma forma seguramente comprovada de evitar o adoecimento das nossas crianças e ainda criar uma barreira para a circulação desse vírus. Nosso foco são crianças, sim, mas também convocamos todos os adultos, já elegíveis nos grupos prioritários para este imunizante, para comparecerem às nossas unidades e se vacinarem, uma vez que adultos doentes também transmitem a doença para as crianças”, destaca a diretora de Atenção à Saúde da SMS, Alline Grisi.

Para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, a SMS estará ofertando a suplementação de vitamina A, que é de extrema importância para a imunidade e crescimento saudável da criança.

“A carência de vitamina A pode causar diversas doenças em nossas crianças e prejudicar o desenvolvimento saudável dos pequenos, por isso, neste sábado, em nossas unidades de saúde e policlínicas estaremos ofertando a suplementação dessa vitamina”, complementa Alline Grisi.

Também ofertando a vacinação da Influenza, além da vacina contra Covid-19 e outros imunizantes do calendário vacinal, neste sábado (13), o ponto instalado no Mangabeira Shopping funcionará das 8h às 16h. Neste ponto não haverá oferta do suplemento de vitamina A.

Confira os pontos de vacinação contra a Influenza e suplementação de Vitamina A neste sábado (13):

Policlínicas Municipais – 8h às 12h

Praias (Tambaú), Mandacaru, Jaguaribe, Cristo, Mangabeira

Unidades de Saúde da Família (USF) – 8h às 12h

Distrito Sanitário I:

USF Cruz das Armas II

USF Nova Conquista

USF Jardim Saúde

USF Saúde para Todos

USF Verde e Vida

USF Saúde e Vida

Distrito Sanitário II:

USF Mudança de Vida

USF Grotão

USF Espaço Saúde

USF Estação Saúde

USF Unindo Vidas

USF Geisel em Ação

Distrito Sanitário III:

USF Ipiranga

USF Rosa de Fátima

USF Nova União

USF José Américo Integrada

USF Nova Aliança

USF Verdes Mares

Distrito Sanitário IV:

USF Alto Integrado

USF Viver Bem Integrada

USF Roger Integrada

USF Distrito Mecânico

USF Ilha do Bispo

USF Matinha II/ Paulo Afonso

Distrito Sanitário V:

USF São José

USF Bancários

USF Bessa

USF Torre Integrada

USF Cidade Recreio

USF São Rafael

Mangabeira Shopping – 8h às 16h

Para todas as vacinas de rotina (do PNI) e as vacinas de campanhas – Covid-19 e Influenza.