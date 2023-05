ASSISTIR São Bernardo x Remo AO VIVO Brasileiro SÉRIE C 2023, HOJE (04/05), PRÉ-JOGO, PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida entre São Bernardo x Remo é válida pelo Brasileirão série C 2022. A bola rola SÁBADO (04/05) às 21:30 hs (horário de Brasília). A partida tem São Bernardo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

São Bernardo x Remo – ASSISTIR AO VIVO, PLACAR ONLINE

NO PASSADO

A Série C do Brasileirão, teve negociação diferente das séries A e B. Os jogos das séries B e A são vistos ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, além da Furacão TV ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida DA SÉRIE C, veja logo a seguir, mas a princípio, cada jogo da série C será uma novidade. A DAZN também transmitirá algumas partidas do campeonato. Este ano, a novidade fica por conta da TV NSports E O TIKTOK!

PALPITES Campeonato Brasileiro Série C

18:00 CSA 2 x 1 Confiança Rodada 1 19:00 Botafogo-PB 1 x 0 Operário-PR Rodada 1 21:30 São Bernardo 2 x 0 Remo Rodada 1 21:30 Altos 1 x 0 Figueirense

São Bernardo – Técnico: Márcio Zanardi

Provável Bernô: Alex Alves; Hélder Maciel, Rafael Vaz, Matheus Salustiano e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Vitinho e Matheus Oliveira; João Carlos, Hugo Sanches e Léo Jabá.

Remo – Técnico: Marcelo Cabo

Provável Leão: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Galdezani e Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui.

Assista São Bernardo x Remo ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (04/05) às 21:30 HS – BRASILEIRÃO SÉRIE C

Confira a agenda completa das transmissões do DAZN:

quinta-feira, 04/05

Confira a agenda das transmissões do Nosso Futebol:

quinta-feira, 04/05

Canal São Bernardo x Remo MRNEWS/MAUA AGORA NARRAÇÃO AO VIVO RADIO ELDORADO AM TVNSPORTS/NOSSO FUTEBOL sim TIKTOK não DAZN sim

REGULAMENTO DA SÉRIE C DE 2023

O Campeonato Brasileiro Série C é uma competição de futebol realizada anualmente no Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). É considerada a terceira divisão do futebol brasileiro e conta com a participação de 20 equipes de diferentes estados do país.

O formato da competição consiste em duas fases. Na primeira fase, as equipes são divididas em dois grupos de dez e jogam entre si em turno e returno. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a segunda fase, que é disputada em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta até a grande final.

Essas equipes disputam partidas só de ida na primeira fase, chamada de Grupo A. Vale destacar que, dez desses times, jogam nove vezes em casa e dez vezes fora de casa. Depois disso, os oito melhores times, ao fim das 19 rodada, avançam para a disputa dos quadrangulares distintos.

No quadrangular, o Grupo B recebe as equipes 1º, 4º, 5º e 8º da primeira fase, enquanto o Grupo C tem 2º, 3º, 6º e 7º colocados. As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta.

O campeão da Série C garante o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série D.

Algumas das equipes que já conquistaram o título da Série C incluem o Paysandu, o Fortaleza, o Sampaio Corrêa, o Joinville e o Vila Nova. A competição é conhecida por ser bastante equilibrada e contar com jogos emocionantes e disputados até o último minuto.

O Vitória SUBIU! Brasil de Pelotas, Paysandu, Figueirense, Remo, Confiança, ABC SUBIU Botafogo PB Volta Redonda, Manaus, Campinense, Campinense e Botafogo-PB os times da Paraíba aqui.

