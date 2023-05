Combustíveis

Pesquisa do Procon-JP encontra preço da gasolina oscilando entre R$ 5,080 e R$ 5,290 na Capital

05/05/2023 | 12:00 | 58

Pesquisa comparativa para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontrou o preço da gasolina comum oscilando entre R$ 5,080 (Elesbão – Água Fria) e R$ 5,290 (Jesus de Nazaré – Castelo Branco e Setta – Alto do Mateus) para pagamento à vista. A média do produto está em R$ 5,182, a variação em 4,1% e a diferença em R$ 0,21. O menor preço mostra queda de R$ 0,01 e o maior de R$ 0,08 em comparação com a semana passada. Confira a pesquisa aqui.

O levantamento constata, ainda, que para pagamento no cartão, o preço da gasolina comum está sendo praticado entre R$ 5,080 e R$ 5,450, diferença de R$ 0,37 e variação de 7,3%. Quando comparamos com a semana passada, o produto não aumentou em nenhum local, reduziu em 48 e se manteve em 61 postos. A pesquisa foi realizada em 110 postos que estavam em atividade no dia 4 de maio.

A gasolina aditivada manteve os preços nas duas pontas, oscilando entre R$ 5,160 (postos Almeida – Paratibe e Brisamar) e R$ 5,570 (Auto Posto Global – José Américo), com diferença de R$ 0,41, variação de 7,9% e média de R$ 5,365.

Álcool – O menor preço do álcool permanece em R$ 3,840 (Ferrari – Centro), mas o maior subiu de R$ 4,190 para R$ 4,290 (São Severino – Castelo Branco), com diferença de R$ 0,45, variação de 11,7% e média de R$ 3,974. Em relação à pesquisa anterior do Procon-JP, quatro locais aumentaram o preço, três reduziram e 100 estabelecimentos mantiveram o mesmo valor do etanol.

S10 – O diesel S10 também registra queda no menor preço em relação ao último dia 27, saindo de R$ 5,450 para R$ 5,290 (FX – Bessa e Maxi – Oitizeiro), com o maior se mantendo em R$ 6,690 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária), com diferença de R$ 1,40, variação de 26,5% e média de R$ 5,529. Quando comparado à semana passada, o produto não subiu em nenhum local, diminuiu em 63 e se manteve em 42 postos.

Diesel comum – O diesel comum também apresenta diminuição no menor preço, saindo de R$ 5,380 para R$ 5,190 (FX – Bessa), com o maior se mantendo em R$ 5,690 (Boa Viagem – Distrito Industrial). A média do preço do produto está em R$ 5,384.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) manteve os mesmos preços nas duas pontas e está sendo praticado entre R$ 4,230 (Estrela do Geisel) e R$ 4,250, diferença de R$ 0,02, variação de 0.5% e média de R$ 4,242. Todos os 13 postos visitados pela pesquisa do Procon-JP mantiveram os mesmos preços da pesquisa do último dia 27 de abril.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br