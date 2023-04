Para evitar riscos

Emlur apreende média de 38 a 40 animais soltos nas ruas por mês

30/04/2023 | 11:00 | 39

Animais de grande porte, como jumentos, bois e cavalos, não podem ficar soltos nas ruas por representarem riscos à população, com a possibilidade de acidentes de trânsito ou acúmulo de rejeitos nas vias. Quem visualizar a situação, deve denunciar à Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) para fazer o recolhimento. O contato é feito pelos telefones 83 98746-9737, 3218-7644 e 3214-7660. Por mês, a média de apreensão é de 38 a 40 animais.

A Emlur recolhe os animais e os encaminham ao Centro de Manejo de Animais Apreendidos, gerido pela empresa Transnobre. O Centro está localizado no bairro de Mussumagro, próximo ao contorno da Praia do Sol.

Para reaver os animais, o proprietário precisa apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e foto dele e do animal. Também é preciso pagar uma multa que varia de R$ 30 a R$ 100, dependendo do porte do animal.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, explica que, por estarem sob a responsabilidade da Autarquia, os animais são bem tratados, recebendo alimentação adequada e atendimento do médico veterinário, que avalia a necessidade de aplicação de medicamentos como vermífugos e antibióticos. “É comum que os animais apreendidos sofram com problemas de verminoses e carrapatos. Mas no Centro, recebem o atendimento necessário”, comenta.

Conforme o administrador do local, Reginaldo Nobre, a média de incidência de animais soltos nas ruas tem aumentado, nos últimos meses. “O animal mais apreendido é o jumento. Normalmente, eles são abandonados pelos donos, que são carroceiros”.

O local recebe equinos, muares, caprinos, suínos, bovinos e asininos. Todos os animais são alimentados diariamente com dois quilos de ração concentrada, composta por milho triturado, soja e sal mineral. Os currais onde os animais ficam instalados são abastecidos com sal mineral e capim cortado e passado na forrageira.

Ao ser apreendido, o animal é conduzido a um caminhão adequado ao transporte. O veículo tem capacidade para comportar 10 animais e dispõe de uma rampa móvel para facilitar a entrada deles.

Valores para reaver animais

Asininos – R$ 30

Suínos, caprinos e ovinos – R$ 50

Equinos, bovinos e muares – R$ 100

No caso de filhotes, o valor é a metade.