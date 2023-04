Liverpool x Corinthians: Assistir ao vivo Libertadores da América 2023, HOJE (06/04), PRÉ-JOGO COM IMAGENS

A partida entre Liverpool x Corinthians e válida pela série Libertadores da América 2023 acontecerá na próxima semana, mais precisamente na HOJE (06/04) às 19 hs e o mandante do jogo é o Liverpool que jogará em sua ARENA.

O atual campeão da competição, o Flamengo , que venceu o Athletico em 2022 e o Flamengo já havia vencido em 2021 e é o time a ser batido este ano. De todo modo, todos os clubes que disputam a competição hoje e nos próximos jogos, esperam desbancar o clube brasileiro atual vencedor.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira os jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

NARRAÇÃO / PRÉ-JOGO (BREVE) SE NÃO ABRIR VEJA AQUI

PALPITES *TEMPO NORMAL

19:00 Liverpool-URU 1 x 1 Corinthians Rodada 1 – PARAMOUNT + 19:00 Atlético-MG 2 x 0 Libertad Rodada 1 21:00 Monagas 0 x 2 Boca Juniors Rodada 1 21:00 Melgar 1 x 3 Olimpia

Prováveis escalações

LIVERPOOL-URU Sebastián Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez e Miguel Samudio; Fabricio Diaz, Marcelo Meli e Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Maicol Cabrera e Alan Medina. Técnico: Jorge Bava

DESFALQUES: Nenhum

PENDURADOS: Nenhum

CORINTHIANS Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Fausto Vera (Adson); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro

DESFALQUES: Bruno Méndez (suspenso); Caetano (desconforto no músculo posterior da coxa esquerda); Júnior Moraes (transição física) e Gustavo Mosquito (ligamento cruzado do joelho)

Assistir Liverpool x Corinthians LIBERTADORES da América 2023 ao vivo e grátis na internet (online) HOJE (06/04) às 19 hs

Após grande imbróglio, com a Globo e o grupo de canais de TV fechada (SPORTV e Premiere) e a TV Conmebol, a emissora cancelou o contrato que tinha até 2022. Com isto, a emissora deu abertura para que outros canais entrassem no Brasil para fazer as transmissões. Assim, em TV aberta, o SBT se deu bem e assinou com a entidade para transmissão de jogos em canal aberto. Já em canal fechado, a BAND ficou com os direitos, faturando também, os direitos da Copa Sul-Americana. O SBT poderá transmitir até duas partidas por semana, uma nacional e uma regional.

Entretanto, este ano, a forma de exibição será diferente e inédita no Brasil. Em consórcio com a entidade e outras empresas, o grupo vai montar um canal de pay-per-view para oferecer as partidas que não teriam exibição no país até então. Tudo já começa com esta partida.

Canal Liverpool x Corinthians GLOBO NÃO CONMEBOL TV / PARAMOUNT + SIM GLOBOPLAY/GE/SPORTV NÃO STAR PLUS/ESPN NÃO

ONDE ASSISTIR A LIBERTADORES DA SEMANA

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o STREAMING não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo. ROLE PARA O LADO E VEJA O RESTANTE DA TABELA

View this post on Instagram

A post shared by CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

História da Libertadores da América

Portanto, até a atual edição da Libertadores da América de 2021, aconteceram 61 edições da competição. Mas, o atual campeão é o PALMEIRAS, que em uma final única (pela SEGUNDA vez na história, A PRIMEIRA SEM PÚBLICO), venceu nos últimos minutos o SANTOS.

Contudo, os maiores campeões da competição são argentinos. Todavia, o Independiente tem 7 títulos e o tradicional Boca Júniors tem 6 títulos. O Peñarol vem em seguida com 5 títulos e o River Plate com 4. Entre os brasileiros, São Paulo, Grêmio e Santos têm três títulos cada.

Após o imbróglio das transmissões da competição para o Brasil, outra grande questão é a do público. A Conmebol decidiu criar seu próprio canal para fazer as transmissões da Libertadores. A FOX continua sua parceria para o Brasil. Já o SBT ainda não confirmou se, como em 2020, fará também as transmissões em 2021.

Clubes brasileiros classificados para a Libertadores de 2022

Os times classificados para a Libertadores, ‘from Brazil’ são: Flamengo, Galo, CORINTHIANS, Fluminense, AMÉRICA-MG, ATHLETICO-PR, PALMEIRAS, FORTALEZA E RB BRAGANTINO.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresb

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais