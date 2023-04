Semana Santa

João Pessoa suspende vacinação contra a Covid-19 e retoma na segunda-feira

05/04/2023 | 17:00 | 58

Devido ao ponto facultativo desta quinta-feira (6) e do feriado religioso da Sexta-feira Santa (7), não haverá vacinação nos serviços da rede municipal de saúde de João Pessoa. Estará também suspensa a ação preventiva que acontece de segunda-feira aos sábados no ponto móvel localizado no Mangabeira Shopping. A medida não prejudica a assistência preventiva, considerando que o município já aplicou mais de 2,4 milhões de doses, referentes a primeira, segunda, terceira e quarta doses dos imunizantes contra Covid-19 na população pessoense e iniciou a aplicação com a Pfizer Bivalente.

Na segunda feira (10), a vacinação será retomada em todas as salas de vacina a partir das 7h e no ponto móvel localizado no Mangabeira Shopping, no período de 13h às 22h.

“Seguindo orientação da Secretaria de Administração sobre o feriado de celebração cristã da Semana Santa, os serviços preventivos de vacinação irão parar a partir desta quinta-feira e retomarão de forma integral e ampla em toda rede de assistência na próxima segunda-feira, portanto, pedimos que as pessoas observem e se atentem aos prazos do cartão de vacina e não deixem de buscar um dos serviços disponíveis para atualizar suas doses, ou iniciar o esquema vacinal. Alertamos de forma contínua que a vacina é a melhor forma de prevenir doenças”, destacou Fernando Virgolino, chefe da seção de imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, irá funcionar durante todo o feriadão, na quinta-feira (6), sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT de urgência (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

“Os serviços funcionam todos os dias para garantir essa assistência que deve ser imediata. Os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível, para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal tem que manter a antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, explicou Fernando Virgolino.