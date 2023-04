Saúde animal

Prefeitura inicia castração de cães e gatos de rua na segunda semana de abril

03/04/2023 | 14:00 | 86

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), inicia a castração de cães e gatos de rua no Estádio Almeidão na segunda semana do mês de abril. O objetivo é o controle populacional desses animais. A ação acontece em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e o Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).

A Semam vem fazendo esse trabalho com os animais de rua desde janeiro. Nas primeiras etapas foi feito o mapeamento das colônias de cães e gatos existentes na cidade. A segunda etapa foi à visita técnica, na qual foi feita uma avaliação dos animais, locais de maior incidência, quantidade e identificação de bichos castrados. A terceira etapa, que será iniciada neste mês de abril, se trata da castração e o controle populacional.

A ação de castração em massa desses animais em João Pessoa reforça o compromisso da atual gestão municipal com a causa animal. “A Semam vem fazendo uma série de ações que visam fortalecer a defesa da causa animal e dar um suporte no trato desses animais de rua e aos cuidadores, bem como daqueles não dispõem de recursos financeiros para dar o tratamento adequado a seu bicho de estimação”, disse o secretário de Meio Ambiente, Welinson Silveira.

O coordenador do Bem-Estar Animal, Ítalo Oliveira, disse que o primeiro mapeamento foi feito no entorno do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor, onde foram identificados de 80 a 100 animais. Logo depois foi repetida a ação no Mercado Central, onde vivem aproximadamente 50 a 70 bichos. Porém, esses animais podem ser vistos em diversos outros locais da cidade. Para obter essas informações num prazo menor a Coordenadoria de Bem-Estar Animal convoca a população a colaborar informando sobre a existência de colônias em outras áreas da Capital.

O repasse de informações pode ser feito pelo Disque Denúncia da Semam, no telefone 3218-9208, que funciona como chatbot e recebe mensagens de áudio e vídeo ou via mensagens para – 98168-5898 (WhatsApp) 24h por dia.

Parcerias – Esse trabalho conta com a parceria da equipe técnica do Centro de Zoonoses, que auxiliará a Semam no processo de captura dos animais. A ação conta também com alunos e professores do Curso de Medicina Veterinária do Unipê, o qual tem com a Semam um Termo de Cooperação Técnica. Esse documento possibilita a cooperação para o desenvolvimento de ações voltadas à questão do bem-estar animal, através do Castramóvel e da Policlínica da instituição, que vai funcionar a partir do mês de abril.

Procedimento – Ítalo Oliveira explica como será o procedimento. “Após a captura, os animais serão levados para o Unipê ou Centro de Zoonoses, onde serão submetidos a exames para verificar o quadro de saúde antes da cirurgia. Posteriormente, ficarão num local de seis a oito horas, para garantir o jejum – necessário para o processo cirúrgico. Após a cirurgia, os animais ficarão alguns dias de repouso para os cuidados pós-operatórios, depois serão soltos no local de origem. Todos os animais terão uma marca de identificação, que é um pequeno corte em uma das orelhas, forma universal de identificar animais de rua castrados”, contou.