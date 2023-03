Trânsito mais seguro

Semob-JP instala novo semáforo nos Bancários e equipamento já funciona nesta quarta-feira

28/03/2023 | 18:00 | 158

Para promover mais segurança aos pedestres e ordenar o fluxo de veículos no trecho entre a Via Expressa Padre Zé e a Avenida Bancários Sérgio Guerra, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) instalou um novo ponto semaforizado na entrada do bairro dos Bancários. O equipamento, que começa a funcionar a partir desta quarta-feira (29), foi posicionado nos dois sentidos da via, alertando os condutores, principalmente, para a travessia de quem passa pelo local a pé.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital, a medida atende a uma demanda intensa e diária de pedestres, incluindo universitários, moradores e, ainda, clientes de um hipermercado e de um grande empreendimento empresarial, como também de condutores que usam este importante corredor como rota principal para deslocamento.

“Com a grande movimentação registrada neste trecho, principalmente nos horários considerados de pico, analisamos a situação e nossos técnicos atestaram a necessidade desta intervenção com semáforos, prioritariamente para preservar a travessia segura dos pedestres”, ressaltou o gestor responsável pelo trânsito e transporte da Capital.

Os serviços para instalação do equipamento serão concluídos na noite desta terça-feira (28), como explica Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP. “Já foram colocados os postes e finalizaremos as instalações hoje com a colocação dos porta-focos. Durante os primeiros dias, manteremos equipes de agentes de mobilidade em torno desta obra de mobilidade, orientando as pessoas sobre a importância de respeitar estas sinalizações em prol da segurança viária de todos”, destacou.