Bilionário israelense Mark Scheinber, suposto novo namorado de Marina Ruy Barbosa, deixa o Brasil 'É ELE'

Antes de partir, ele deu a entender que encontrou um amor em terras brasileiras.

O bilionário israelense Mark Scheinberg, de 48 anos, o suposto novo namorado de Marina Ruy Barbosa, já deixou o Brasil e postou em suas redes sociais várias imagens do Rio de Janeiro e deu a entender que havia encontrado um amor em terras brasileiras.

“Adeus, Rio. Obrigado pelos momentos, memórias e amor”, declarou o bilionário, que, antes de partir, foi fotografado na cobertura de um dos mais luxuosos hotéis do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, onde ficou hospedado durante os dias de Carnaval. Nesse local, Mark Scheinberg acabou conhecendo a atriz.

O bilionário e a atriz se conheceram durante um jantar

Num dos restaurantes deste luxuoso hotel, Marina Ruy Barbosa exerceu a função de anfitriã de um jantar pré-carnavalesco antes dos desfiles das escolas de samba. Os dois ficaram sentados na mesma mesa e posaram juntos para várias fotos.

Mark nasceu em Israel, mas se mudou para o Canadá ainda jovem. Ele foi fundador de um dos maiores canais de pôquer do mundo, que ao ser vendido aumentou, e muito, o seu patrimônio que gira em torno de 30 bilhões de reais. No momento, o bilionário israelense está residindo na Ilha de Man, localizada na Costa Britânica.

Em suas andanças pelo mundo, ele aparece sempre acompanhado por personalidades famosas no mundo inteiro como cantores, atletas, empresários e estrelas de Hollywood. No momento, Mark tem como atividade profissional a compra e revitalização de hotéis em várias partes do planeta.

Marina Ruy Barbosa, ainda, não se pronunciou sobre o assunto Por enquanto, Marina Ruy Barbosa não fez nenhum tipo de comentário sobre esse novo namoro, que já vem ocupando grande espaço nos veículos e causando enorme repercussão. A atriz, após o evento, embarcou para a Itália, onde participará da Semana da Moda de Milão.

