Decola Guará realiza 2ª edição neste mês de março – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá – MAUÁ AGORA!

Nos dias 20 e 21 de março, será realizado o Decola Guará, que é um evento regional para fomentar o empreendedorismo e a inovação.

O evento acontecerá em dois dias, das 19h00 às 21h00 e será gratuito no espaço Multiuso. Confira abaixo as palestras:

• A Importância do Planejamento Tributário estratégico para o seu negócio, com Kelly Montezano no dia 20/03;

• Planejamento empresarial e motivação de equipe com a palestrante Taís Pizzi no dia 21/03

As inscrições poderão ser feitas para os dois dias ou apenas um e para participar do evento que é totalmente gratuito, basta acessar o link abaixo:

20/03 – https://www.sympla.com.br/evento/2-decola-guara/189440421/03 – https://www.sympla.com.br/evento/2-decola-guara/1894424

Venha decolar o seu negócio ou carreira com o Decola Guará, um evento realizado por Aceg, Cmeg, Sebrae Guaratinguetá, Dominium Marketing, Avança Guará, Prefeitura Municipal, Megafarma e Renata Carvalho Empreendedorismo Construtivo.

