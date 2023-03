Como se desdobrou: A capitulação de Liverpool contra o Real Madrid em Anfield

Quando Liverpool e Real Madrid foram tirados do pote para se enfrentarem nas oitavas de final da Liga dos Campeões, os torcedores de futebol de todo o mundo estariam lambendo os lábios enquanto estavam prestes a serem tratados em mais um conjunto de confrontos de blockbuster entre os finalistas do ano passado.

E, como o jogo foi disputado fora da primeira etapa em Anfield, rapidamente se tornou evidente que este seria um empate da Liga dos Campeões para as idades. No final, teve quase tudo, desde gols fantásticos até erros de goleiro e atuações de estrelas.

No entanto, Jurgen Klopp, sua equipe de apoio, os jogadores do Liverpool e até mesmo a leal torcida do clube devem ter deixado Anfield coçando a cabeça e se perguntando como as coisas deram tão errado depois de um começo tão bom contra os campeões europeus.

O Real Madrid foi o favorito nas apostas na Champions League, mas parecia assustado com a atmosfera elétrica de Anfield e o ritmo em que o Liverpool começou o jogo, e Darwin Nunez os colocou na espada logo no início – chegando ao final do cruzamento baixo de Mohamed Salah para dentro da caixa depois de uma bela jogada de reforço e passando lindamente por Thibaut Courtois nos minutos iniciais.

O Liverpool manteve a pressão sobre os homens de Carlo Ancelotti e foi recompensado novamente cerca de 10 minutos depois, com Courtois dando a Salah o gol mais fácil que o egípcio provavelmente fará. O gol de honra de Dani Carvajal foi o mais fácil que o egípcio já marcou.

A metade vermelha de Merseyside estava no mundo dos sonhos depois da montanha-russa de uma temporada que tiveram, mas o que mais tarde se desdobraria logo se lembraria de quão ruim tem sido esta campanha. Vinicius Junior e Karim Benzema se uniram bem para movimentar a defesa dos Reds como peões antes que o brasileiro se agitasse para dentro da caixa e disparasse para o canto mais distante, passando por Alisson de um ângulo apertado.

A defesa do Real Madrid de alguma forma conseguiu impedir que Salah marcasse um segundo e dali a maré começava a virar. A 10 minutos do intervalo, Vini Jr. foi mais uma vez o homem do momento. Era a vez de Alisson cometer um erro de goleiro caro, já que ele tinha opções para ambos os lados, mas decidiu passar a bola para fora de seu compatriota e a bola passou para o fundo da rede.

Naquele momento, os jogadores do Liverpool e Klopp provavelmente mal podiam esperar para o intervalo, pois o momento havia mudado bem e verdadeiramente. Mas o que quer que o alemão tenha dito ao seu plantel quando se reagruparam claramente não funcionou, já que o Madrid permaneceu no lugar do motorista, e Eder Militao cabeceou para o Los Blancos na liderança, apenas 120 segundos depois dos segundos 45 minutos.

Depois disso, nunca mais haveria um caminho de volta para o Liverpool. Madrid é um lado cortado, os homens de Ancelotti cheiraram sangue e o esforço desviado de Karim Benzema deu ao lado espanhol uma almofada de dois gols sobre os anfitriões a menos de 10 minutos do segundo tempo.

O letal francês acrescentou um segundo para matar o jogo de uma vez por todas – e, sem dúvida, terminar o empate com 90 minutos ainda para jogar no Santiago Bernabéu – com cerca de 25 minutos de jogo a menos. Fabinho perdeu a bola no meio-campo e o Real Madrid bateu no contra-ataque, que terminou com Benzema arredondando Alisson e atirando para a rede aberta.

Foi um jogo que nenhum torcedor queria perder, pois tem a marca de jogo do ano. Mas ninguém poderia ter escolhido o que estava prestes a acontecer em Anfield. A tarefa do Liverpool de avançar para as quartas de final é quase impossível e eles provavelmente figurarão na apostas Liga Europa na próxima temporada como uma das quatro primeiras colocadas da Premier League continua fora de alcance.

