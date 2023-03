Enem 2023: UFPB oferece 120 vagas em curso preparatório gratuito

Compartilhe















A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está com inscrições abertas para 120 vagas no curso preparatório extensivo para o Enem. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 14 deste mês por meio de um formulário eletrônico.

Formulário de inscrição para o cursinho

As aulas são gratuitas e o material utilizado nos encontros é preparado pelos professores do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (Nejaem).

As vagas estão distribuídas em dois turnos, sendo 80 vagas para a turma no turno da tarde e 40 vagas no turno da noite.

Fies 2023: veja como consultar vagas disponíveis na Paraíba

Para se inscrever, o estudante precisa ter cursado integralmente o ensino médio na rede pública. A renda familiar também será um requisito avaliado.

Veja também Câmara aprova criação de duas novas vagas para vereadores em João Pessoa

As inscrições serão analisadas pela equipe do Nejaem entre os dias 15 e 16. O resultado com os nomes dos selecionado será divulgado no dia 17 de março.

Já as matrículas serão feitas no dia 20 de março, na mesma data em que está previsto o início do curso.

Para a efetivação da matrícula, é necessário apresentar os documentos pessoais enviados no momento do preenchimento do questionário, como RG, certidão de nascimento ou casamento, CPF, declaração de conclusão do ensino médio, histórico escolar e comprovante de residência.

A coordenação do Nejaem pede, ainda, que os selecionados levem, quando fizerem a matrícula, um quilo de alimento para ser doado a instituições que necessitam de apoio.

curso

destaques

enem

enem 2023

UFPB

vagas

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Educação

Fies 2023: veja como consultar vagas disponíveis na Paraíba

Inscrições para o Fies 2023 podem ser feitas entre os dias 7 e 10 de março.

Educação

Prouni 2023 tem inscrições para bolsas de estudos encerradas nesta sexta

Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas.

Educação

Seis entidades são habilitadas pelo Procon-PB para emissão de Carteira de Estudante

Carteira de Estudante 2022 perderá a validade no dia 31 de março. Documento garante benefício da meia-entrada a estudantes.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter