ASSISTIR AO VIVO IAPE x Moto Club COM IMAGENS pelo Campeonato Maranhense de 2023, HOJE (25/02)

O jogo entre IAPE x Moto Club acontece HOJE (25/02) às 17 hs. O mandante da partida é o IAPE que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2023. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

COM IMAGENS AQUI

ASSISTA AO VIVO

A Globo perdeu os direitos de transmissão do Campeonato Maranhense e, neste ano, a FMF estuda a melhor forma de transmitir os jogos da competição do Maranhão.

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos DE hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES MARANHENSE

17:00 Sampaio Corrêa 2 x 0 Maranhão Rodada 4 17:00 IAPE 0 x 2 Moto Club Rodada 4 17:00 Cordino 1 x1 Chapadinha Rodada 4 17:00 Pinheiro-MA 0 x 2 São José-MA Rodada 4

Provável BOLÍVIA QUERIDA: Luiz Daniel (Eduardo); Yann, Gabriel Furtado, Pedro Carrerete e Pará V(itinho); Mauro Silva, Eloir e Warley; Gabriel Silva, Venícius Cascais (Vinícius Alves) e Matheus Martins.

Onde assistir IAPE x Moto Club HOJE (25/02) às 17 hs – CAMPEONATO MARANHENSE 2023

Todos os jogos dos grandes do MA não terão transmissão pela TV aberta e, até então, nem mesmo fechada. A FMF pode liberar que as TVs dos clubes transmitam alguns jogos. Também há a possibilidade de transmissão futura pela MycujooTV. O torcedor terá mesmo que ir ao estádio. Entretanto, a alternativa online, é assistir a narração do jogo nos portais do UOL e Globo Esporte, além do Google.

ASSISTA AQUI: 17:00 IAPE x Moto Club Rodada 4

O Youtube da Federação também transmite algumas partidas.

O Campeonato Maranhense 2023

A Federação Maranhense de Futebol (FMF) modifica formato do Campeonato Maranhense e realiza sorteio de grupos. O modelo de disputa terá validade mínima de duas temporadas.

A FMF divulgou um novo formato para o Campeonato Maranhense. O campeonato passa agora a ser dividido em grupos, contando com dois grupos, havendo possibilidade de a competição ter uma final geral.

As equipes estão divididas em grupos de quatro, tendo como cabeças de chaves, Sampaio Corrêa e Moto Club, que foram campeão e vice da temporada 2021.Os demais times foram apontados por meio de realização de sorteio, segundo o site Maranhão Único

ONDE ASSISTIR O Campeonato Maranhense 2023 será transmitido pela TV FMF, no YouTube, quando a Federação Maranhense de Futebol.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: