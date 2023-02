Auto Esporte-PB 0 x 0 São Paulo Crystal: assista aos melhores momentos do jogo – Jornal da Paraíba

Compartilhe















Auto Esporte-PB e São Paulo Crystal ficaram frente a frente na tarde deste domingo de carnaval, no Almeidão, em situações absolutamente diferentes na tabela do Campeonato Paraibano Betino 2023. Isso porque enquanto os donos da casa buscavam a sua primeira vitória no estadual para ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento, o Tricolor Canavieiro queria os três pontos para colocar um pé nas semifinais. Ao fim dos 90 minutos, empate por 0 a 0 graças a um nome em especial: Jean, goleiro do Alvirrubro que fez, pelo menos, três milagres que impediram que o Carcará do Engenho saísse de campo com a vitória.

Assista aos melhores momentos da partida:

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

