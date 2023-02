Designer repagina mascotes de clubes paraibanos através da inteligência artifical

Compartilhe















O que você pensaria se o mascote do seu clube do coração recebesse uma verdadeira repaginada? Até porque essa importante representatividade visual e carismática dos times de futebol brilha tanto dentro de campo quantos os craques que desfilam habilidades nas quatro linhas. E quem resolveu usar a inteligência artificial para dar uma nova versão para seis clubes que disputam o Campeonato Paraibano de 2023 foi o designer Obadias Souza, que é de Belém, no Pará, e que já havia feito um trabalho parecido com agremiações do seu estado. Além de todo o aparato tecnológico, o profissional se inspirou em uma importante marca de luxo para repaginar os mascotes: a Louis Vuitton.

O Macaco Autino, do Auto Esporte-PB, o Xerife, do Botafogo-PB, a Raposa, do Campinense, o Canário, do Nacional de Patos, o Dinossauro, do Sousa, e o Galo, do Treze, foram recriados por Obadias através do gerador de texto para imagem Midjourney, que é gerido tecnologicamente através da inteligência artificial. Para realizar todo o trabalho, o designer operou o programa na ferramenta Discord e posteriormente fez retoques nas imagens utilizando o Photoshop.

Essa foi mais uma experiência do designer com a ferramenta e também com o modelo de arte. Recentemente, Obadias Souza utilizou a inteligência artificial para recriar mascotes dos clubes que disputam o Campeonato Paraense. De acordo com o profissional, ter feito esse trabalho com equipes da Paraíba foi uma experiência única para ele. Isso porque ele considera ter sido pessoalmente fundamental para conhecer de perto a paixão do povo paraibano pelas agremiações locais.

Para criar, pesquisei as redes sociais de cada time, fui conhecer um pouco a história dos clubes e então percebi que os paraibanos são apaixonados demais pelo futebol”, disse.

Obadias, que é designer gráfico e fotógrafo, contou que além de se inspirar em especialistas renomados que operam a IA, ele falou também que gosta bastante da grife Louis Vuitton. Segundo ele, esse apreço pela marca de luxo o motivou a repaginar os mascotes dos times da Paraíba com traços da empresa francesa.

Acompanho alguns especialistas estrangeiros em IA e me inspiro neles. Eu gosto bastante da Louis Vuitton, e entendi que associar o estilo deles com os mascotes seria bem interessante”, comentou.

Veja todos os mascotes feitos pela IA

Auto Esporte-PB

Macaco Autino, do Auto Esporte-PB — Foto: Divulgação / Obadias Souza

Botafogo-PB

Xerife, do Botafogo-PB — Foto: Divulgação / Obadias Souza

Campinense

Raposa, do Campinense — Foto: Divulgação / Obadias Souza

Nacional de Patos

Canário, do Nacional de Patos — Foto: Divulgação / Obadias Souza

Sousa

Dinossauro, do Sousa — Foto: Divulgação / Obadias Souza

Treze

Galo, do Treze — Foto: Divulgação / Obadias Souza

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

