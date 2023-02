Bloco ICV

Instituto Cândida Vargas realiza atividade lúdica de Carnaval nesta sexta-feira para mães e bebês

16/02/2023 | 14:00 | 59

Ao som das marchinhas de carnaval, o Instituto Cândida Vargas (ICV), da Prefeitura de João Pessoa, realiza, nesta sexta-feira (17), o Bloco ICV. Durante a ação, serão homenageados um bebê e uma mãe. A atividade inicia às 9h com a participação de profissionais, pacientes, recém-nascidos e os acompanhantes.

O objetivo da ação é criar um momento lúdico para comemorar o carnaval, levando alegria e entretenimento para pacientes, familiares e profissionais da saúde. “Faremos uma concentração do Bloco ICV, na canguru, e sairemos desfilando por toda maternidade, com marchinhas de carnaval e muita alegria, contagiando a todos presentes”, informou a coordenadora do método Canguru, Mara Fernanda Bandeira.

Os profissionais e pacientes irão se vestir de fantasias e adereços carnavalescos, como colares de carnaval, máscaras e tiaras coloridas. Os recém-nascidos estarão com fantasias de super-heróis.

O ICV realiza essa ação há mais de 10 anos, com pausa, durante dois anos, devido à pandemia, mas tem seu retorno esse ano, com muito mais força, inovação e alegria.