Vitor Felipe será homenageado em torneio de vôlei de praia em João Pessoa

Um dos principais jogadores brasileiros de vôlei de praia na atualidade, Vitor Felipe, será homenageado em um torneio da modalidade esportiva nos próximos dias 24 e 26 de fevereiro na capital João Pessoa. A competição, que acontecerá em um clube no bairro do Altiplano, contará com as categorias profissional para as duplas, além de iniciante e avançado no quarteto misto. Para o jogador, a homenagem que será entregue já servirá de motivação para a temporada que terá pela frente.

Fiquei muito feliz. Receber essa homenagem enche o meu coração de motivação para dar mais ainda o melhor diariamente que é o realmente importa”, diz.

Vitor Felipe exibe em seu currículo bastante experiência e uma carreira vitoriosa. Em 2022, o paraibano foi medalhista de prata na Copa do Mundo de vôlei de praia, em Roma, na Itália. Em 2015, no Canadá, foi segundo colocado nos Jogos Pan-Americanos. O jogador aproveitou para convidar adeptos para participarem da competição que acontecerá na capital paraibana.

Aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a participarem desse torneio de vôlei de praia e darem o seu melhor. E que vença o melhor”, conclui.

O torneio contará com as participações de três jogadores suecos: Erik Böckmann, Daniel Johansson e Acke Falkenby.

