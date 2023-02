Pacto social

Equipe da Saúde de João Pessoa participa de projeto de reconquista das altas coberturas vacinais

10/02/2023 | 19:00 | 82

A Prefeitura de João Pessoa apoia e participa, entre este sábado (11) e terça-feira (14), da Oficina de Jovens Repórteres, com o objetivo de fomentar canais de produção e troca de conteúdo audiovisual sobre a promoção da saúde em diversas comunidades de João Pessoa. A iniciativa faz parte do ‘Projeto de Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’ (PRCV), do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) em parceria com a Central Única de Favelas (Cufa) da Paraíba.

As oficinas acontecerão na Escola Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado, no bairro Paratibe. Para esta oficina, foram 30 jovens previamente selecionados, representantes de 9 favelas de João Pessoa que serão capacitados com conteúdo técnicos e teóricos, sobre produção audiovisual, desinformação e comunicação com olhar voltado tudo que envolve a saúde pública, com foco na vacinação. A partir desse curso, os ‘Jovens Repórteres’ serão semeadores de informação e poderão produzir vídeos e áudios, dentro da própria comunidade.

“É uma iniciativa relevante que além de capacitar, dá a oportunidade desses jovens e da própria comunidade por meio deles de serem porta-voz de forma muito participativa e integrada, com comunicação e estilo próprio, apontando também as melhorias dentro desse processo de informação”, disse Raquel Moraes, diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa. “Por meio desse projeto, ainda conseguiremos trabalhar contra a desinformação, minimizar os prejuízos causados pelas fake news e trazer a comunidade para mais próximo do SUS”, completou.

Meta ultrapassada – Em 2022, os profissionais de saúde de João Pessoa participaram de uma capacitação pela reconquista das altas coberturas vacinais, ministrada pelo Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz que foi incentivador e mobilizador para os resultados na última campanha de vacinação contra a Poliomielite. A capital paraibana foi a primeira cidade a alcançar e ultrapassar a meta de prevenção determinada pelo Ministério da Saúde (MS), de cobertura vacinal com 95,7% de crianças imunizadas.

‘Jovens Repórteres – Os jovens selecionados, que possuem idade entre 15 e 29 anos, participaram de processo seletivo no qual tiveram de enviar um vídeo de 2 minutos explicando seu interesse em fazer parte da iniciativa, encaminhar um áudio abordando a importância da vacinação, assim como uma foto do território onde vivem. A partir disso, todo o material foi analisado pela comissão de seleção constituída por integrantes indicados pela Cufa e pelo PRCV, até chegar aos 30 indicados.

Cada jovem receberá um aparelho celular para gravação, edição e envio do conteúdo a ser produzido durante os dias de oficina. Também está prevista o pagamento de uma ajuda de custo mensal, entre os meses de fevereiro e julho de 2023, para: transporte, alimentação, internet e cobertura de outras despesas.

Findada as atividades presenciais, a equipe do Canal Saúde continuará acompanhando a equipe de jovens, de forma remota, de acordo com as demandas identificadas no processo de formação.Os vídeos serão veiculados em listas de transmissão para moradores e lideranças das comunidades. Além disso, estarão disponíveis na Plataforma Interativa de Jovens Repórteres, que faz parte do portal “#VacinarParaNãoVoltar”, em construção.

Projeto – Desde setembro de 2021, o PRCV vem atuando nos estados do Amapá e da Paraíba, tendo contribuído para que estes estados fossem os primeiros da federação a alcançar a meta de 95% de crianças vacinadas na campanha nacional contra a Poliomielite. O grande diferencial do PRCV é a construção de um Pacto Social pela Vacinação, tendo como protagonistas os estados e municípios, e contando com a mobilização de redes locais de apoio compostas pelo poder público, Universidades, movimentos sociais e organizações representantes da sociedade civil.

Para mais informações sobre o Projeto de Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV), acesse o site: https://prcv.org.br/.