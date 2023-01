AO VIVO Paços de Ferreira x Gil Vicente: Onde assistir EM DIRETO Campeonato Português 22/23, HOJE (31/01), escalações, palpites

O jogo entre Paços de Ferreira x Gil Vicente pelo Campeonato Português 2022/2023 (Liga Portugal bwin), acontece hoje, HOJE (31/01) às 16 hs. O mandante desta partida será Paços que busca a vitória sob seus domínios.

Paços de Ferreira x Gil Vicente – AO VIVO AQUI

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting. A ESPN anunciou neste ano que garantiu a transmissão de mais um torneio em sua grade. A FoxSports também tem os direitos de transmissão e as duas emissoras podem fazer a transmissão das partidas da Liga Nos, o Campeonato Português.

Mas, a partir de agora, os canais vão passar com exclusividade os jogos do Campeonato Português no Brasil. ESPN e FOX SPORTS possuem transmissão nas principais TVs a cabo do país e também em seu aplicativo. Enfim, para assistir online, precisa ser assinante.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E TIMES

Pacos de Ferreira Marafona; Delgado, Lima, Maracas, Bastos; Carlos, Holsgrove, Pires; Gaitan, Guedes, Uilton

Gil Vicente Kritsyuk; Carraca, Ferrugem, Araujo, Marin; Carvalho, Aburjania, Souza; Fujimoto, Alipour, Navarro

PLACAR AO VIVO, PROGNÓSTICOS, PALPITES, ESCALAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO PORTUGUÊS

PALPITES:

16:00 Paços de Ferreira 2 x 1 Gil Vicente Rodada 18 18:15 Arouca 0 x 3 Benfica Rodada 18

Onde assistir Paços de Ferreira x Gil Vicente pelo Campeonato Português AO VIVO, EM DIRETO, HOJE (31/01), PALPITES E PROGNÓSTICOS

Desta forma, a transmissão não ocorrerá pela TV Aberta, mas para os assinantes do ESPN, a partida estará disponível. A TV por assinatura sempre escolhe os principais jogos, em especial de Benfica, Porto e Sporting, além do Vitória.

JOGOs 16:00 Paços de Ferreira 2 x 1 Gil Vicente Rodada 18 18:15 Arouca 0 x 3 Benfica Rodada 18DATAHOJE (31/01)TransmissãoESPN: não FOX SPORTS: NÃO STAR PLUS: SIMHORÁRIO16 hs (de Brasília)

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA BWIN 2022/2023

<

QUEM SÃO OS ARTILHEIROS DO CAMPEONATO PORTUGUÊS DE 2021/2022?

Aliás, o Benfica, Porto, Sporting eram os grandes favoritos no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O Benfica já conquistou 37 vezes o campeonato, seguido de Porto com 28 títulos e Sporting. com 18. A liga Nos, ou Liga 1, ainda conhecida como Campeonato Português, é sempre polarizado entre estes times.

NOTA LEGAL: Assim sendo, O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

CAMPEONATO PORTUGUÊS 2022/2023

Mas, O Campeonato Português, também é conhecido como Primeira Liga .

O Campeonato de Portugal (Português para “Campeonato de Portugal”) é o quarto nível do sistema de ligas de futebol português. Juntamente com a Liga 3 da terceira divisão, é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Primeira Liga é o principal escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal. Criada na época 1934–35 pela Federação Portuguesa de Futebol, é organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional desde a temporada 1995–96. É disputada por dezoito clubes, num sistema de promoção e despromoção com a Segunda Liga.

Campeão atual: Futebol Clube do Porto Maior Campeão: Benfica (37 títulos) Fundação: 1934–35 Atual Campeão: FC Porto (30.° título) Edições: 88 Local de disputa: Portugal

CANAISMAX, FUTEMAX, FUTMAX

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: