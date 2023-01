Em apenas 10 dias

Complexo Hospitalar de Mangabeira realiza mais de 1.100 exames no novo Centro de Diagnóstico por Imagem

23/01/2023 | 20:00 | 39

O Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) divulgou um balanço parcial do seu atendimento após a entrega das melhorias na sua estrutura e equipamentos. A unidade da Prefeitura de João Pessoa, que tem o perfil de portas abertas, passou recentemente por ampla reforma e renovação de alguns dos seus equipamentos. No novo Centro de Diagnóstico por Imagem, foram realizados 1.157 exames em apenas 10 dias.

De acordo com a direção do CHM, a unidade hospitalar registra uma média de 400 atendimentos diários e cerca de 120 cirurgias por semana. Desde a entrega das melhorias, no último dia 13 até esta segunda-feira (23), foram feitos 726 exames de raio-x, 231 exames de ultrassonografias e 200 tomografias. O hospital também passa três vezes ao dia por uma lavagem e higienização total.

“Ainda estamos muito longe do que almejamos, mas todos que frequentam o Complexo Hospitalar de Mangabeira perceberam uma grande diferença em doze meses de trabalho. Atualmente, somos um hospital limpo, organizado, acolhedor e eficiente. Até o final de 2023 teremos um novo CHM, totalmente renovado em estrutura e logística para melhor atender à população”, revelou Alexandre César, diretor-geral da unidade.

Melhorias – Dentre as diversas intervenções no Complexo Hospitalar de Mangabeira, está o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). O Centro conta com um moderno tomógrafo, dois aparelhos de radiografia digital, ultrassonografia, ecocardiógrafo e aparelhos para eletrocardiograma, entre outros equipamentos. O CDI também passou por uma recuperação do seu espaço físico, onde foram executados os serviços de substituição do piso e a remoção de algumas infiltrações nas paredes, além de substituição de portas comuns por portas em ABS, que são projetadas para serem usadas em tráfego leve de carrinhos e pessoas, utilizando pequenos roletes ao invés de molas e o seu retorno é por gravidade, permitindo ainda uma abertura superior até 120 graus em ambas as direções.

Outras melhorias registradas no Complexo Hospitalar de Mangabeira foi a reestruturação dos pontos de climatização de diversos ambientes, assim como adequação dos espaços físicos para o novo tomógrafo da unidade e sala de ultrassonografia. Em outra área do CHM, a passarela metálica foi completamente recuperada, assim como o castelo d’água refeito, passarela no térreo e as enfermarias do Humberto Nóbrega.