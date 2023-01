Saúde

Prefeito participa da entrega dos primeiros diagnósticos de autismo em crianças realizados pelo Município

12/01/2023 | 09:30 | 18

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Austista (TEA) na primeira infância ganhou um importante reforço na Capital. Com novo serviço inaugurado pela Prefeitura de João Pessoa, laudos que levavam até um ano para serem entregues passam a ser realizados em uma semana, agilizando os cuidados especiais que a condição exige. O serviço foi iniciado no último dia 5 e nesta quinta-feira (12) foram entregues os primeiros laudos, com a presença do prefeito Cícero Lucena. O serviço é oferecido no Centro de Referência Multidisciplinar em Doenças Raras, no bairro dos Bancários.

“Estamos fazendo a saúde que sonhamos, sempre com o olhar de cuidar da cidade. Familiares que precisam deste diagnóstico estão podendo recebê-lo de forma rápida e eficiente para iniciar o acompanhamento adequado. Isso é motivo de satisfação e a constatação de que a gestão está atenta às demandas da população”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O serviço inclui atendimento multiprofissional com psicólogo clínico, médico neurologista, enfermeiro e assistente social. O atendimento acontece todas as quintas-feiras, sempre com seis pacientes por semana, de forma a garantir a qualidade do exame. Os laudos serão entregues sempre na quinta-feira seguinte. Para ter acesso ao serviço, as famílias podem ligar para o Centro de Referência e realizar o agendamento pelos números 3235-9233 e 8956. Também são encaminhados pacientes por meio da regulação municipal. O atendimento acontece sempre das 7h às 17h.

A estimativa é que a demanda reprimida para laudos do tipo seja de três mil crianças, levando a esperas de até cinco anos para o início dos procedimentos. “Há um número importante de crianças com suspeita, mas que não conseguem o laudo. A primeira família a receber esse laudo hoje procurava pelo serviço há dois anos. A partir de hoje, a Prefeitura de João Pessoa tem um serviço específico para fazer esse diagnóstico e vamos acompanhar as crianças a longo prazo para garantir a mesma assistência que uma criança com plano de saúde teria”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luís Ferreira.

O pediatra de desenvolvimento Saulo Serrano é o responsável pelo atendimento. Ele explicou que o transtorno tem uma prevalência alta em todo o mundo. “Tendo em conta esta demanda montamos este núcleo de apoio e precisamos informar às famílias para que procurem cada vez mais cedo os centros de diagnóstico, pois quanto mais cedo se intervém, melhor será o prognóstico. Nesse caso é preciso ficar atento a atrasos na linguagem, dificuldade de interação e de realizar gestos simples como apontar e mandar beijos. Esses são sinais de alerta que podem ser observados para que se procure um serviço especializado”, explicou.

O pequeno Aquiles, de 3 anos, foi o primeiro a receber o diagnóstico no novo serviço. Sua mãe, a terapeuta Marina Barros, notou sinais como este e procurava a obtenção da confirmação há dois anos. “Aqui fomos recebidos muito bem, desde a marcação até a consulta. O atendimento foi ótimo, os profissionais muito bons e agora temos o laudo para trazer os cuidados que ele precisa”, afirmou.

Apesar de ter prevalência importante em todo o mundo, o serviço está sendo realizado no Centro de Referência Multidisciplinar em Doenças Raras. “Aqui atendemos doenças raras, mas nos juntamos para contribuir com o Centro Especializado de Reabilitação do Município e com a Funad para avançar nesta demanda que já passa de três mil pacientes em espera”, explicou a coordenadora do Centro, Sayonara Araújo.