ASSISTIR AO VIVO Vélez Sarsfield X Colón COM IMAGENS Amistoso Internacional de Clubes, HOJE (08/01)

A partida do Vélez Sarsfield X Colón acontece hoje, HOJE (08/01) às 20:30 hs, confira os detalhes de transmissão e da partida amistoso.

É HOJE Mais uma partida do Vélez Amistosa. O jogo entre Vélez Sarsfield X Colón amistoso, acontece HOJE (08/01) às 20:30 hs. O mandante desta partida será o Vélez , que quer manter sua equipe em atividade. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos.

20:30 Vélez Sarsfield X Colón COM IMAGENS

Palpites e jogos de hoje

17:30 Aliança Lima 1 X 1 Junior Barranquilla 19:00 Nublense 2 X 1 Oriente Petrolero 20:30 Vélez Sarsfield 1 X 1 Colón

AMISTOSOS INTER-CLUBES

Assistir Vélez Sarsfield X Colón HOJE na TV

A partida não será transmitida na TV. Confira logo a seguir como assistir pela internet a partida em questão. O confronto será transmitido na internet, acompanhe ao vivo e fique por dentro de tudo que rola na partida através do seu celular, tablet e PC. Para isso, deverá acessar o canal dos clubes que podem realizar a transmissão online gratuitamente. Além disso, outra opção para assistir o confronto, é através do aplicativo, que pode ser baixado para IOS e da mesma forma para Android.

ESCALAÇÕES

BREVE

Amistosos Internacionais

São jogos entre equipes fora do Brasil, que decidem disputar partidas na inter-temporada ou em semanas onde não há jogos dos campeonatos tradicionais, com o intuito de manter o time na ativa e, também, promover treinamento de suas equipes. O MRNews sempre dá destaque aos principais jogos e busca a transmissão dos principais jogos, das principais equipes do planeta. Fique ligado e veja os jogos de hoje.

TEMPORADA DE FUTEBOL 2022 – 2023

A Liga dos Campeões da UEFA de 2022–23 é a 68ª edição da maior competição européia e a menina dos olhos dos maiores clubes do planeta. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, o PSG e tantos outros, colocam como principal foco da temporada, ganhar a competição. O atual campeão é o Bayern de Munique que venceu o Paris Saint-Germain de Neymar. Atual Campeão: O Real Madrid conquistou o seu 14º título de Champions League neste sábado (28), ao bater o Liverpool por 1 a 0 no Stade de France, em Paris.28 de mai. de 2022.

Os demais campeonatos Europeus também começam agora, me Julho.

