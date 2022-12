Natal de Luz

Público lota Praia do Cabo Branco para acompanhar show religioso da programação de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa

29/12/2022 | 23:00 | 98

Uma verdadeira multidão esteve presente, na noite desta quinta-feira (29), na Praia do Cabo Branco, para acompanhar o Natal de Luz, com show de padre Nilson Nunes. A programação, organizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Fundação Espaço Cultural (Funesc), ainda contou com a apresentação de Ana Clara e Ítalo e participação de Thiago Brado e Kevin Ndjana. O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra, além do governador João Azevêdo, acompanharam essa primeira noite de apresentações dos eventos de fim de ano no Busto de Tamandaré.

“Eu fico muito feliz, porque após esse período crítico da pandemia, estamos tendo a primeira oportunidade de fazer os eventos que eram tradicionais na nossa cidade. E fico mais feliz ainda porque essa é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, sempre preocupados em fazer mais e melhor para nossa população e para quem está nos visitando”, afirmou Cícero Lucena, que estava acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena.

O governador João Azevêdo ressaltou o caráter de união entre as duas gestões. “Essa relação política administrativa que nós temos com a Prefeitura de João Pessoa tem sido uma constante. E num evento como esse, que é o Natal de Luz, nós não poderíamos estar ausentes. Essa festa traz mensagem de paz, alegria e esperança para nosso povo”, destacou.

Padre Nilson Nunes afirmou que essa grande festa é para homenagear o menino Jesus. “Preparamos um show muito especial e tudo isso para celebrar o Natal. Então, agradeço ao prefeito Cícero e o governador João Azevêdo por esse momento. É o primeiro evento na praia depois da pandemia. E a palavra diz que há um tempo para cada coisa e esse tempo chegou”, ressaltou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, destacou o caráter familiar da festa. “A gente começou nossa programação cultural de Natal no início do mês na Lagoa. E hoje estamos coroando esse momento e fechando esse ciclo com milhares de famílias que estão aqui nas areias da praia. Esses cantores religiosos têm a capacidade de mobilizar o que há de melhor nas pessoas, por isso, essa festa tão bonita”, observou.

Público presente – Moradora do bairro dos Bancários, a gerente administrativa Roberta Ribeiro fez questão de vir à praia com toda família. “Esse é um momento de muita fé e de reunir a família para celebrar o Natal. Após dois anos, é um privilégio para nós acompanharmos esse show que é um verdadeiro ato de fé”, disse.

Também estava prestigiando o show Gabriela Sena, que mora no bairro de Tambauzinho. “Gosto muito do padre Nilson e de Ana Clara e Ítalo. Então, fiz questão de chamar minha mãe para virmos para o show deles. Eu estou muito feliz e realizando um sonho”, afirmou.

Réveillon – Neste sábado (31), na virada de ano, a festa organizada pela Prefeitura de João Pessoa contará com os shows de Ranniery Gomes e Nando Cordel, além da banda Cavaleiros do Forró. O evento terá também o som do DJ Brazinha e da DJ Alne.

Além das apresentações musicais, a festa na orla contará com um show pirotécnico um pouco diferente. Serão oito minutos de queima de fogos silenciosos. O objetivo de não fazer barulho será para cumprir uma lei municipal que busca respeitar crianças, autistas, idosos e evitar danos aos animais, sensíveis aos estampidos dos fogos de artifício.