Réveillon em João Pessoa tem reforço nas linhas de ônibus e mudanças no trânsito

O pleno de trânsito e transporte para p Réveillon nas praias de João Pessoa foi divulgado nesta quinta-feira (28). De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob-JP), vai haver reforços nas linhas de ônibus e um maior efetivo de agentes, 50 profissionais, para orientar os condutores de veículos e usuários do transporte público sobre as mudanças no tráfego.

A partir das 5h, do sábado (31), as ruas Índio Arabutan, Adolfo Loureiro França e Desembargador José Augusto Trindade servirão como saída de emergência para carros oficiais, por esse motivo será proibido o estacionamento no quarteirão entre a orla e Avenida Antônio Lira nessas ruas. A partir da Avenida Cairu, até o final do Cabo Branco, o trânsito ficará livre para a circulação e estacionamento de veículos particulares.

Até meia-noite, as pessoas que vêm dos bairros da Zona Sul, utilizando a Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, no sentido Busto de Tamandaré, deverão priorizar o acesso pela ladeira da Barreira, até a Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho (Rua da Barreira) para chegar ao local do evento. O acesso de quem vem dos demais bairros deve ser feito pelos corredores Beira Rio, Rui Carneiro e Epitácio Pessoa.

Após a meia-noite, os agentes de mobilidade vão priorizar o sentido praia/bairros garantindo a fluidez na volta para casa de quem foi prestigiar o Réveillon na orla.

Transporte

Além da operação normal do transporte público, a Semob-JP programou um reforço, neste sábado (31), nas linhas 507 (Cabo Branco) e a 510 (Tambaú), com 14 veículos circulando a partir das 20h, para quem for à festa de Réveillon na praia.

Ao término do evento, o reforço terá 12 ônibus extras saindo do Terminal de Integração do Varadouro, atendendo a demanda de passageiros que vão para os bairros.

O reforço das 12 linhas extras vai atender os bairros do Costa e Silva, Colinas do Sul, Parque do Sol, Mangabeira, Mangabeira/Cidade Verde, Valentina, Altiplano, Bancários, Mandacaru, Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Cristo, Ilha do Bispo, Bairro dos Ipês/ Tancredo Neves, Grotão e as linhas circulares 1500 e 5100 vão atender os demais bairros da cidade. Além disso, os ônibus vão fazer o seu percurso normal circulando nos corredores Epitácio Pessoa, Cruz das Armas, Dom Pedro II e 2 de fevereiro.

Para reduzir os transtornos ao fluxo viário e reforçar a segurança da população, a Semob deu uma série de orientações:

– Planeje a saída de casa e vá ao local da festa com antecedência para evitar congestionamento;

– Caso seja o condutor do veículo, antes de dirigir não ingira bebida alcoólica;

– Não estacione os veículos trancando garagens, amenos de 5mts de esquinas e em locais de passeio ou ciclovias e ciclofaixas;

– Respeite todas as sinalizações, não ultrapassando sinal vermelho ou exceda a velocidade máxima da via;

– Use equipamentos de segurança obrigatórios, como capacete e cinto;

– Se for de transporte público, verifique os horários das viagens no site portal.semobjp.pb.gov.br

joao pessoa

plano

reveillon

trânsito

