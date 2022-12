Reconhecimento

CGM entrega certificados às secretarias que mais se empenharam em atender as recomendações de controle interno

28/12/2022 | 18:00 | 142

A Controladoria Geral do Município (CGM) entregou os certificados e troféus para as sete secretarias da Prefeitura de João Pessoa que mais se empenharam em atender as recomendações de auditorias internas. Este ano, o índice de atendimento geral às recomendações do controle interno foi de 70%, pelas instituições da administração direta e indireta, contabilizando os benefícios não financeiros. Já os benefícios financeiros efetivos foram de R$ 41,8 milhões aos cofres do Município.

As Pastas condecoradas foram: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Secretaria de Finanças (Sefin), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Executiva da Transparência Pública (Setramp) e Secretaria de Habitação Social (Semhab). A premiação foi instituída este ano em uma proposta dos auditores e técnicos em reconhecer o esforço dos órgãos municipais.

Para o controlador geral do Município, Diego Fabrício, a CGM exerce um papel fundamental na aplicação das normas, regras e dos procedimentos administrativos, contábeis e financeiros em parceria com a gestão. “Além de exercermos a função fiscalizadora, agimos como educadores em prol de uma gestão transparente e de combate à corrupção. Portanto, é motivo de alegria a entrega desses certificados, pois atestam nosso compromisso com a boa execução do recurso público disponível aos órgãos e entidades da administração pública. No fim desse ciclo todos ganham, os gestores por meio desse suporte técnico legal e a sociedade com a aplicação correta e eficiente dos recursos provenientes de seus impostos”, ressaltou.

O secretário municipal de Infraestrutura, Rubens Falcão, destacou o trabalho educativo da CGM com relação ao controle interno. “É uma satisfação muito grande poder representar a Seinfra na qualidade de secretário e receber essa homenagem. Esse trabalho que a Controladoria faz com relação à orientação da gestão governamental municipal é muito importante, porque a gente sabe que isso nos resguarda, principalmente, com relação aos órgãos de controle externo, e nos prepara a desempenhar as nossas atividades. Vamos buscar manter esse nível de recomendação”, explicou. Para isso, o secretário completou informando que a pasta realiza reuniões setoriais constantemente, sobretudo por causa do volume de obras, e terminará o ano assinando a ordem de serviço de número 724. A meta é finalizar 2023 com a ordem de número 1500.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, agradeceu pela premiação. “É motivo de muita alegria, pois é o reconhecimento do trabalho de toda uma equipe que se dedica e vem realizando um trabalho humanizado e buscando parcerias o ano inteiro em prol da promoção e igualdade das mulheres e combate à violência doméstica. Portanto, essa é uma conquista de todas, não fazemos nada sozinhas”, declarou.

Produtivo – Este ano, foram analisados 482 processos e as recomendações emitidas e atendidas são relativas às mais diversas áreas administrativas, como pessoal, contratações, financeiro, contabilidade e patrimônio. Ainda ao longo de 2022, a CGM desenvolveu uma série de outras atividades, como consultorias, palestras, capacitações de servidores municipais e reuniões de deliberações para a tomada de decisão dos gestores. O total dos recursos financeiros analisados nas licitações foi de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.