Qualificação profissional

Servidores do Hospital Municipal Santa Isabel fazem treinamento sobre respiradores e monitores

19/12/2022 | 16:00 | 25

Profissionais do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, iniciaram, nesta segunda-feira (19), um treinamento diferenciado para aperfeiçoar os conhecimentos sobre manuseio de monitores hospitalares e respiradores. Participaram fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) IV da unidade hospitalar.

A enfermeira Elizângela Rocha Atanásio, coordenadora da UTI IV, ressaltou a importância da ação entre os profissionais de saúde. “A educação continuada para os profissionais de saúde é muito importante, porque nós cuidamos de vidas todos os dias. Ao cuidar de vidas sempre ganhamos”, declarou Elizângela.

O mesmo pensamento é compartilhado pela enfermeira Leide Carvalho, que coordena a Gerência de Enfermagem do HMSI. Ela destacou a importância do treinamento para a melhoria no manuseio dos equipamentos e, consequentemente, no atendimento ao paciente da rede municipal. “Muito importante esse momento para o enriquecimento de conhecimento dos nossos profissionais, reforçando o conhecimento de cada um”, disse.

O treinamento, que prossegue nesta terça-feira (20), foi ministrado pela fisioterapeuta Patrícia Ricette e foi organizado pela empresa Lifemed, que atua no desenvolvimento de produtos, dispositivos e equipamentos médicos e hospitalares destinados ao setor de saúde.

Monitores hospitalares são usados para registrar sinais vitais, como frequência cardíaca, temperatura, respiração, saturação de oxigênio e pressão sanguínea dos pacientes. Já os respiradores são usados, geralmente, em pacientes com problemas respiratórios.