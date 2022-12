Qualidade na assistência

Doulas participam de capacitação e retomam atividades no Instituto Cândida Vargas

07/12/2022 | 19:00 | 139

Para oferecer um parto mais humanizado, o Instituto Cândida Vargas (ICV), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, realizou uma capacitação com as doulas no seu Centro de Estudos. A atividade, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (07), marcou o retorno do Programa de Doulas Voluntárias no ICV, que por causa da Covid-19 não estava sendo realizado.

O diretor-geral do ICV, Quintino Régis, ressaltou que o momento é de alegria, pois as profissionais são importantes para a humanização do parto. “O objetivo desse momento é iniciar o curso de atualização de doulas, para que elas vejam as evidências atuais, se atualizam de acordo com as normas e rotinas da instituição. Realmente, o objetivo é ter um nivelamento”, destacou.

A importância das doulas na maternidade é promover apoio físico e emocional às mulheres, reduzindo as taxas de cesarianas, aumentando a sensação de satisfação, fazendo as mulheres se sentirem apoiadas. “A atuação dessas profissionais no SUS possibilitará às mulheres que vivenciam o ciclo gravídico puerperal o cuidado em saúde, proporcionando maior satisfação com a experiência de parto e nascimento, bem como colaborando para a melhora de indicadores como a redução das cesáreas e aumento da frequência da amamentação na primeira hora de vida”, contou a coordenadora das doulas do ICV, Bruna Grasiele Nascimento.

Segundo a diretora médica do ICV, Juliana Soares, as mulheres com suporte de doula têm menor probabilidade de cesarianas não indicadas do que aquelas que não tinham uma profissional do tipo, bem como aquelas que desejavam, mas não tinham apoio à doula. “Em uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, as mulheres que receberam apoio contínuo ao trabalho de parto relataram maior satisfação, tiveram taxas mais altas de parto vaginal espontâneo, pontuações mais altas de Apgar infantil, trabalhos de parto mais curtos e taxas mais baixas de anestesia regional, por exemplo, epidural, parto cesariana e fórceps”, disse.

Na próxima segunda (12) e terça-feira (13), será ministrado o segundo módulo da atualização. A previsão é que a capacitação finalize em janeiro, com a apresentação do sexto módulo. Segundo a coordenação de doulas, as profissionais voltarão a atuar no parto após a conclusão da capacitação.

De acordo com o diretor administrativo da maternidade, Marcelo Melo, as doulas exercem um papel fundamental dentro do ICV, fortalecendo o parto humanizado. “Ter as doulas na maternidade é ter um olhar social no momento especial da mãe e da família”, contou.

Ouvindo atenta aos ensinamentos da palestrante, a doula Mariana Sanfer recebeu informações sobre a atuação no cadastro de doulas, termo de voluntariado, normas e rotinas da maternidade. “Esse momento é importante, pois reuniu as doulas novamente, onde elas puderam se comunicar. Ter esse momento de humanização novamente na maternidade é fundamental. Estamos com muita força de vontade para oferecer o serviço humanizado”, disse.

Doulas – Palavra que vem do grego e significa “mulher que serve”. Essas profissionais trabalham no suporte físico e emocional de outras mulheres antes, durante e depois do parto.

Antes do parto, a doula conversa com a gestante e o acompanhante, buscando esclarecer todas as dúvidas em relação à gestação, trabalho de parto, o parto, a amamentação e o pós-parto. Durante o parto, a doula fica o tempo todo se comunicando com a equipe e apoiando os desejos da futura mãe. O momento de chamar a doula será decidido pela gestante.