Ingressos Vasco x River Plate Florida Tour, Keiller, Grohe, Terans, Rodinei, Natanael e outras contratações – BOLA ROLANDO

COnfira no vídeo abaixo as informações sobre as contratações do Vasco e confrontos do clube em Orlando, sobre a pré-temporada.

Informações sobre ingressos

Informações sobre ingressos para River Plate x Vasco, em OrlandoQuarta-feira, 23/11/2022 – 17:58Vasco da Gama @VascodaGama Informações sobre ingressos para River Plate x Vasco da Gama ⤵ https://mla.bs/a73a82d5#FloridaTour #VascoDaGama

Possíveis contratações:

#vasco #vascodagama #vasconet #terans #grohe #rodinei #riverplate #mercadodabola Confira o vídeo, notícias do Vasco sobre o confronto entre Vasco x River Plate e Vasco x Inter Miami. SEgue aqui informações sobre ingressos https://vasconet.com.br/2022/11/23/informacoes-sobre-ingressos-para-river-plate-x-vasco-em-orlando/ Situação das possíveis contratações e andamento das negociações: Goleiros: Keiller do Inter , Marcelo Grohe e Thiago Rodrigues Laterais Natanael do Coritiba e Rodinei do Flamengo Zagueiros: Pedro Henrique – Athletico-PR Meias: David Terans e Júnior Urso Atacantes: Bissoli , Pedro Raul Confira tudo aqui.

SIGA-NOS

Goleiros: Keiller, Marcelo Grohe e Thiago Rodrigues

KEILLER, MARCELO GROHE OU THIAGO RODRIGUES? QUEM SERÁ O GOLEIRO DO VASCO PARA 2023

Laterais

Vasco estaria interessado no lateral-direito Natanael, do Coritiba

Meias

David Terans teria interesse de se transferir para o Vasco

Provável novo reforço do Vasco, Júnior Urso já está no Brasil; veja vídeo

Atacantes:

Vasco deve pagar entre US$ 3,5 milhões e US$ 4 milhões pela contratação de Pedro Raul

Athletico-PR aceita negociar o atacante Bissoli, possível alvo do Vasco, mas não estipula valores

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/11/23/ingressos-vasco-x-river-plate-florida-tour-keiller-grohe-terans-rodinei-natanael-e-outras-contratacoes

CategoriaFUTEBOL AO VIVO