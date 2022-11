Trânsito e segurança

Representantes da Prefeitura planejam operação especial para Romaria da Penha

16/11/2022 | 18:01 | 10

Representes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e de outras forças de segurança estiveram reunidos, na tarde desta quarta-feira (16), com os organizadores da 259ª Romaria de Nossa Senhora da Penha. O objetivo do encontro foi tratar detalhes para o esquema operacional de trânsito e segurança durante a realização do tradicional evento religioso, que este ano iniciará às 22h do dia 26 de novembro.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, o órgão estará atuando em todas as atividades da programação, que incluirá missas e celebrações diversas, entre os dias 19 e 27 de novembro. “Vamos estar empenhados, em conjunto com os demais órgãos, para garantir a segurança viária e mobilidade durante o percurso e seu entorno, realizando bloqueios e desvios, proporcionando tanto a tranquilidade dos romeiros quanto a ordem do trânsito”, ressaltou.

A operação especial de trânsito contará com 100 agentes de mobilidade, promovendo bloqueios e desvios necessários por todo o trajeto, entre a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes – local de saída – Centro, passando por bairros como Jaguaribe, Torre, Bancários e Mangabeira até o Santuário de Nossa Senhora da Penha – local de chegada – Praia da Penha.

Além de representantes do órgão de trânsito de João Pessoa, também estavam presentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PB), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Polícia Militar da Paraíba (PMPB), Corpo de Bombeiros (CB), Polícia Civil (PC) e Departamento de Estradas e Rodagem (DER).