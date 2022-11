Empreendedorismo

Feira Móvel leva artesanato, gastronomia e agricultura para diversos bairros de João Pessoa

02/11/2022 | 09:00 | 20

A Feira Móvel do Produtor leva, esta semana, artesanato, gastronomia e agricultura a diversos bairros de João Pessoa. Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a iniciativa estaciona em seis pontos diferentes da cidade.

De acordo com a programação, nesta quarta-feira (2), o projeto itinerante estaciona na Praça João Andriola, no Altiplano. Já na quinta-feira (3), a feira acontece em três endereços diferentes simultaneamente: Ponto de Cem Réis, Praça da Paz, nos Bancários, e no Parque Parahyba, no Bessa.

Fechando a programação da semana, a feira é realizada no Ponto de Cem Réis e na Praça Nathália Oliveira Wanderley, no Brisamar.

Na terça-feira (1º), a Feira Móvel esteve no Ponto de Cem Réis, no Centro de João Pessoa, e na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no bloco conhecido como ‘Bolo de Noiva’, no Centro de Tecnologia da instituição.

O secretário Fábio Carneiro ressaltou a importância do projeto e disse que além de aquecer a economia local, também estimula a solidariedade através da parceria com instituições de assistência social.

Ele lembrou que a Feira Móvel conta com o Espaço Solidário, que apoia instituições de caridade da capital, tanto com a exposição de produtos dessas organizações, para reverter a renda em dinheiro, como recebendo doações de artigos de higiene pessoal, cama, mesa e banho e alimentos para esses locais. Um pedido especial é a doação de fraldas geriátricas, um item indispensável nesses abrigos.

As instituições beneficiadas com o Espaço Solidário são o Brechó Amigo Pet Fiel – responsáveis Meire e Aline (9-9952-3014), ASPAN (chave pix: 08558819000180 – CPF), Doadores da Esperança (chave pix: 83996278442 (telefone), Lar da Providência Carneiro da Cunha (chave pix: 06.845.408/0010-31 – CNPJ), Projeto Mulheres que brilham (chave pix: 75950308468 – CPF).

Programação – semanal:

Dias 1,3 e 4 – Ponto de Cem Réis.

Dia 01 – UFPB

Dia 02 – Altiplano

Dia 03 – Bancários e Parque Parahyba

Dia 04 – Brisamar